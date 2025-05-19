加州生育中心外爆炸5死傷 FBI稱恐襲

威力波及數街區 多建築受損

爆炸肇於醫療中心附近停車場內一輛汽車或車旁。爆炸使該座單層醫療中心牆壁爆破、局部屋頂坍塌和起火，結構有倒塌危險。消防官員稱爆炸威力使碎片拋向逾180米外街區。警察局長稱爆炸「波及數個街區，多幢建築物受損，部分受損嚴重」。診所450米外都有人表示感受到爆炸的震動。

當局初步未鎖定疑犯，但請了一人協助調查。有執法消息人士說案中死者是爆炸疑犯。死者在焦車附近，身分未明。此外，FBI一度疏散距爆炸診所約46米的一個住宅區居民，探員夜間曾進入該區一間屋，初步未知與案件的聯繫。涉事生育中心提供人工受孕、代孕、性小眾家庭建設等服務。院方表示爆炸發生時診所內沒有求診者，全體職員無恙，試管嬰兒實驗室完好無損，「胚胎沒有受到影響」。

美國司法部長邦迪表示：「特朗普政府明白女性和母親是美國的心臟。針對生育診所的暴力行為不容饒恕。」

（法新社/華盛頓郵報/CBS）