以擴地面行動 終戰須加沙非軍事化逐哈馬斯

以軍昨天的聲明表示，南部司令部的現役及後備部隊過去一天已在加沙北部和南部開展大規模地面行動，該國空軍數天之間攻擊了加沙逾670個哈馬斯目標，「如今在掌控加沙的戰略地區」。

外泄地圖顯示分割加沙意圖

以軍上周四啟動「基甸戰車行動」對加沙猛烈轟炸及重新部署地面部隊攻奪土地，每天造成加沙逾100人死亡。單是周日迄下午近4時，攻襲造成最少132人死亡。《以色列時報》指加沙北部的醫院俱在戰鬥中被封。英國《星期日泰晤士報》昨則援引知情外交官外泄的地圖報道，以軍計劃把加沙從北至南分成4個以軍控制區及3個平民區，加沙巴人只能處於被軍事區分隔、不准居民互通的獨立區域。

內塔尼亞胡確認以色列與哈馬斯通過間接談判，商討人質等問題，惟結束戰爭條件須包括加沙非軍事化及驅逐哈馬斯民兵。英國廣播公司（BBC）報道，以哈會談上周六下午展開。哈馬斯曾提議釋放9名人質，換60天停火、以色列釋放巴人囚犯等。不過以方高官告訴路透社，談判進展甚微。

（路透社/法新社/BBC/以色列時報）