FT：華出口稀土審批慢 業界恐擾供應

中國商務部4月初起對7種稀土元素及其衍生的永磁體實施出口限制，被視為直接回應特朗普政府4月2日宣布的「對等關稅」。這些材料對電動車、風力渦輪機、機械人及戰鬥機等先進科技產品至關重要。

出口商、中國當地產業協會與供應鏈專家表示，儘管延宕數周，北京已批准部分出口至歐洲的許可證，但審批速度遠遠無法滿足現有需求。

歐洲企業擔憂，中國商務部將無法應對日益增加的出口申請，且對如何證明貨物不會再出口至美國的流程感到困惑，這是許可條件中明確禁止的行為之一。

在北京的顧問公司Trivium China副主任庫姆斯說：「每個人都希望中國商務部能釋出更清晰的政策指引，但中國的戰略籌碼之一，正是保有調控出口的彈性，以對美方施壓。」

澳洲供應商大馬新廠投產

另外，澳洲稀土供應商Lynas Rare Earths上周五表示，已成為中國以外第一家商業化生產重稀土的企業，在馬來西亞的新廠已經生產氧化鏑（dysprosium oxide），是首次為客戶提供不是來自中國的供應源。預計6月將開始生產另一種稀土元素鋱（terbium）。

（金融時報/法新社）

（關稅戰）