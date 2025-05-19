魯比奧：梵蒂岡可成俄烏和談理想場地

稱「特普會」推進和談唯一方法

魯比奧在訪問中被問到是否認為俄羅斯正在「拖延時間」時，回應指「我們很快便能得出答案」。他解釋美方致力尋求俄烏和平並終結戰爭需要耐性，但同時也「沒有可以浪費的時間」；並認為推進俄烏和談的唯一方法是美國總統特朗普跟俄羅斯總統普京親身會面。

美國國務院上周六發布通稿，指魯比奧在跟拉夫羅夫的通話中表示，美方歡迎俄烏上周五伊斯坦布爾會談達成換囚協議，亦轉達特朗普的強硬信息，包括要求立即停火並結束暴力。俄羅斯外交部的聲明則表示，拉夫羅夫在通話中提到美方在接受普京提出俄烏伊斯坦布爾會談的「正面角色」，他跟魯比奧亦討論到數個其他國際和地區議題，以及就發展美俄關係交換意見。

（CBS/美國國務院網站/塔斯社）