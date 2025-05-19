教宗就職 批全球經濟模式、籲團結 萬斯、澤連斯基碰面氣氛友好 後續會晤談「特普通話」制俄

教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒大典於周日在聖伯多祿廣場舉行，大約20萬人參禮。良十四世在彌撒講道上說：「在當今時代，我們仍然看到太多的不和諧，太多由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，以及剝削地球資源、將最貧窮者邊緣化的經濟模式造成的創傷。我們希望在這麵糰中，成為團結、共融、友愛的一小塊酵母。」他呼籲天主教徒尊重其他持不同信仰、社會背景、價值的人，對他們施以天主的愛；大家切忌「封閉在自己的小團體」，應達至互相團結，並「攜手創造和平新世界」。

教宗禱告提烏克蘭苦難 盼和平

教宗在彌撒後的禱告中提到：「受難的烏克蘭正在等候最終實現公正持久和平的談判。」梵蒂岡發布影片顯示，良十四世在就職禮後接見澤連斯基伉儷，雙方就座後，教宗就要二人等待良久致歉，會晤期間雙方亦交換禮物。澤連斯基在社交平台X發文，指教廷的權力和聲音可在終結俄烏戰爭中扮演重要角色，感激良十四世特別在彌撒中提到烏克蘭和正義和平，強調「每個民族都應有活在和平和安全之中的權利」。

這場教宗就職禮的政治因素無疑是另一焦點。烏總統澤連斯基在2月28日的白宮會面中，被美國副總統萬斯批評烏克蘭獲取大批軍援但「從未向美國道謝」，觸發雙方罵戰不歡而散。在昨天良十四世就職禮，兩人的互動備受外界關注。從現場照片看來，澤連斯基主動走向萬斯一行人面前，兩人笑着握手，氣氛友好。

萬斯在教宗就職禮後於美國駐意大利大使的官邸跟澤連斯基會面，魯比奧也在場。一名烏克蘭高官向法新社透露，澤萬會討論了預定周一美俄元首（特朗普與普京）通電話的事宜，探討了一旦通話未能達至停火成果，進一步制裁俄羅斯的可能。

意美歐三方會談 尋求關稅戰降溫

此外，意大利總理梅洛尼昨天與萬斯和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會談，重點討論歐盟與美國的關係以及國際事務的一些主要議題。報道指會談亦尋求為美歐關稅貿易戰降溫。萬斯表示希望透過跟馮德萊恩會談，可促進美歐長期貿易談判並取得「貿易好處」。

澤連斯基上周六先跟同樣出席良十四世就職禮的加拿大總理卡尼首次面對面會晤，卡尼承諾加拿大會「絕對繼續堅實且毫不動搖支持烏克蘭」。

（梵蒂岡新聞/法新社/路透社）