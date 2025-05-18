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荷賽：「燒夷彈女孩」暫不認定拍攝者身分

【明報專訊】世界新聞攝影比賽（WPP，通稱「荷賽」）上周五（16日）發聲明，表示暫不認定越戰名相「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）的拍攝者身分。

「燒夷彈女孩」攝於1972年，畫面內9歲南越女孩潘氏金福在路上哭着赤裸奔走，逃離美軍燒夷彈攻擊，一舉扭轉世人對越戰的看法。外界一直認為相片由時任美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut）拍攝，黃公崴因此獲得1973年荷賽年度相片大獎等國際知名新聞攝影獎項。

特約記者稱非正式員工未記功

到今年1月，紀錄片電影《The Stringer》（暫譯：特約記者）在辛丹斯電影節首映，指「燒夷彈女孩」其實是一名當地特約記者拍攝，荷賽隨即展開調查至本月，結果發現1972年6月8日有另外兩名攝影記者阮清藝（Nguyen Thanh Nghe，音譯）和黃功福身在南越盞盤郡現場，「基於對地點、距離和所用相機分析」，判定他們「可能比黃公崴處於拍攝相片的更有利位置」。阮清藝在The Stringer稱可肯定「燒夷彈女孩」是自己拍攝，事發時他是美國全國廣播公司（NBC）特約記者，不時向美聯社售相，但因他並非美聯社正式員工，故未獲應得功勞。

美聯社本月稱續把「燒夷彈女孩」歸於黃公崴名下，但承認「可能永遠無法回答（拍攝者身分）真正問題」。

（中央社/法新社/衛報）

相關字詞﹕阮清藝 The Stringer 燒夷彈女孩 黃公崴 美聯社 世界新聞攝影比賽 越戰

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