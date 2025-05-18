美國土安全部考慮辦真人騷 供移民爭公民權

《華爾街日報》上周五（16日）報道，擬議的真人騷節目由加拿大裔美國人沃索夫（Rob Worsoff）提出，節目將讓參賽者互相較量，證明自己最具備當「美國人」的條件。報道引述沃索夫說：「這不是移民版的《饑餓遊戲》。這不是那種『如果你輸了，我們就用船把你送走』的真人騷。」《饑餓遊戲》是一部反烏托邦小說，後來被改編成電影，內容講述一些兒童在電視直播的生存競賽中互相殘殺的故事。

《華爾街日報》審閱沃索夫團隊製作的36張幻燈片，當中顯示節目名為《美國人》，團隊將讓參賽者在每集1小時的節目中相互競爭。節目首先將從參賽者乘船抵達真正移民傳統進入景點埃利斯島（Ellis Island）開始，之後會安排他們乘坐列車穿梭全國，活動其一環節是在三藩市（舊金山）進行淘金比賽，看誰能從礦井中挖出最多黃金，或讓參賽者分組組裝福特汽車底盤。節目每一集將淘汰一名參賽者，而得勝者將在國會山莊的階梯上宣誓入籍。

國土安全部發言人證實當局正研究有關方案，上周有跟監製接觸，但強調現時只是審查工作最初階段，每項提案在被否決或批准前都會經過徹底審查。

美最高院阻政府驅逐委內瑞拉人

另一方面，美國最高法院上周五阻止總統特朗普驅逐委內瑞拉移民，駁回華府引用戰時《外國敵人法》驅逐委國移民的上訴案，並發回下級聯邦上訴法院審理，認為政府在程序上未提供足夠通知與正當法律程序，並指行政部門僅提前24小時通知當事人即遣返至海外監獄的做法不符合憲法要求。特朗普斥最高法院的大法官「不讓我做人民選我出來做的事」。

（華爾街日報/每日郵報/中央社）