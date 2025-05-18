美國土安全部考慮辦真人騷 供移民爭公民權

【明報專訊】美國國土安全部確認正考慮透過舉辦真人騷節目讓移民競逐美公民權。
《華爾街日報》上周五（16日）報道，擬議的真人騷節目由加拿大裔美國人沃索夫（Rob Worsoff）提出，節目將讓參賽者互相較量，證明自己最具備當「美國人」的條件。報道引述沃索夫說：「這不是移民版的《饑餓遊戲》。這不是那種『如果你輸了，我們就用船把你送走』的真人騷。」《饑餓遊戲》是一部反烏托邦小說，後來被改編成電影，內容講述一些兒童在電視直播的生存競賽中互相殘殺的故事。
《華爾街日報》審閱沃索夫團隊製作的36張幻燈片，當中顯示節目名為《美國人》，團隊將讓參賽者在每集1小時的節目中相互競爭。節目首先將從參賽者乘船抵達真正移民傳統進入景點埃利斯島（Ellis Island）開始，之後會安排他們乘坐列車穿梭全國，活動其一環節是在三藩市（舊金山）進行淘金比賽，看誰能從礦井中挖出最多黃金，或讓參賽者分組組裝福特汽車底盤。節目每一集將淘汰一名參賽者，而得勝者將在國會山莊的階梯上宣誓入籍。
國土安全部發言人證實當局正研究有關方案，上周有跟監製接觸，但強調現時只是審查工作最初階段，每項提案在被否決或批准前都會經過徹底審查。
美最高院阻政府驅逐委內瑞拉人
另一方面，美國最高法院上周五阻止總統特朗普驅逐委內瑞拉移民，駁回華府引用戰時《外國敵人法》驅逐委國移民的上訴案，並發回下級聯邦上訴法院審理，認為政府在程序上未提供足夠通知與正當法律程序，並指行政部門僅提前24小時通知當事人即遣返至海外監獄的做法不符合憲法要求。特朗普斥最高法院的大法官「不讓我做人民選我出來做的事」。