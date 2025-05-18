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FBI前局長被指煽動暗殺特朗普 網貼貝殼砌「86 47」圖 特勤局查問

【明報專訊】與美國總統特朗普有嫌隙的美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey），上周四（15日）在社交平台張貼一張用貝殼堆砌成「86 47」數字照片，被指煽動暗殺特朗普，受特勤局查問。特朗普斥貼圖「暗殺」意味明顯，斥科米是「腐敗警察」。

特斥科米「腐敗警察」多劣迹

科米周四在Instagram張貼一張用貝殼砌成「86 47」數字的照片，聲稱是在海灘散步時看到，認為「隱含政治信息」，隨即受到特朗普支持者鞭撻。科米其後跟進發文，稱沒想到有人會因該組數字聯想到暴力，強調自己反對任何形式的暴力，並把照片帖文刪除。「86」在美國俚語中可被用作動詞，傳統意思是把醉酒的人轟出酒吧，而《韋氏辭典》則指「86」近期衍生出「殺害」或「除掉」的意思，但不常用；特朗普則是美國第47任總統。

特朗普上周五結束中東之旅後回程時向霍士新聞稱，「他（科米）絕對知道那（86 47）是什麼意思，即使小孩也知道那意思。如你（曾）作為FBI不知道那意指什麼，那代表暗殺，明確而清晰」。

特朗普又稱科米「劣迹斑斑」，是名「腐敗警察」，表示如對方「往績乾淨」，予以從輕發落尚可理解，但此案如何處理會交由司法部長邦迪決定。科米上周五傍晚到負責總統等要人警衛的特勤局總部接受查問，路透社引述消息人士透露過程歷時約1小時，科米其後獲釋。

因查特「通俄門」招革職

特勤局上級機構國土安全部的部長內姆在社交平台X發文指，調查仍在進行中，強調將繼續採取一切必要措施，保障特朗普安全，但未交代會否對科米採取進一步行動。FBI局長帕特爾指部門會為調查提供一切支援，而國家情報總監加巴德則促對科米判監，批評他在特朗普出訪中東期間「發動攻訐」。科米2017年因調查特朗普「通俄門」影響大選事件而被解僱，二人自此交惡。

（紐約時報/法新社/路透社/華爾街日報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕通俄門 美國 科米（James Comey） 聯邦調查局（FBI） 暗殺 特朗普

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