明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

錄音證拜登兩年前已現記憶衰退

【明報專訊】美國政治新聞網站Axios上周五（16日）引述美國前總統拜登2023年10月接受「文件門」查問的錄音，顯示他當時已經有記憶力嚴重衰退的迹象：包括經常在說話途中停頓思考回應詞彙，連長子何時過身、自己哪一年離任也難以記起。

說話停頓思考詞彙 忘長子過身年份

拜登2023年10月8日至9日在白宮地圖室接受特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur）查問他2017年卸任奧巴馬政府副總統後涉嫌不當管有機密文件一事，歷時約5小時。這次面談是許最後決定不起訴拜登的關鍵，其文字紀錄去年2月已公開，但Axios公開的錄音明顯地展現出拜登當時的精神狀態。例如，拜登說話時需不時停頓思考回應問題的詞彙；當身邊人士插嘴補答拜登患腦癌的長子博．拜登於2015年逝世，拜登還提出質疑。

當許問拜登是否知道自己不當管有機密文件時，拜登稱已記不起，但被仔細問到持有一份阿富汗相關的備忘時，拜登竟稱：「我估計（那樣做）只是想留給子孫」。許最後在報告總結當時81歲的拜登是「記憶力差的長者」，決定不起訴他。

拜登上周接受卸任後首次傳媒訪問，強調他在任時認知衰退的說法「錯誤」，堅稱即使自己更早退選也無助民主黨選情。多名去年支持拜登連任的民主黨高層近日紛稱對當時決定感後悔，其中2028年潛在總統候選人、43歲的前運輸部長布蒂吉格上周向記者表示，如民主黨最初不派拜登出選總統，最終表現可能會好一些。雷尼什等民主黨選舉策略師則認為，拜登再露面為認知問題自辯，將阻礙該黨挽回支持度。

（Axios/CNN/金融時報/紐約時報）

相關字詞﹕2024美國總統大選 記憶力 記憶力衰退 認知障礙 認知能力 美國民主黨 認知 拜登

上 / 下一篇新聞