錄音證拜登兩年前已現記憶衰退

說話停頓思考詞彙 忘長子過身年份

拜登2023年10月8日至9日在白宮地圖室接受特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur）查問他2017年卸任奧巴馬政府副總統後涉嫌不當管有機密文件一事，歷時約5小時。這次面談是許最後決定不起訴拜登的關鍵，其文字紀錄去年2月已公開，但Axios公開的錄音明顯地展現出拜登當時的精神狀態。例如，拜登說話時需不時停頓思考回應問題的詞彙；當身邊人士插嘴補答拜登患腦癌的長子博．拜登於2015年逝世，拜登還提出質疑。

當許問拜登是否知道自己不當管有機密文件時，拜登稱已記不起，但被仔細問到持有一份阿富汗相關的備忘時，拜登竟稱：「我估計（那樣做）只是想留給子孫」。許最後在報告總結當時81歲的拜登是「記憶力差的長者」，決定不起訴他。

拜登上周接受卸任後首次傳媒訪問，強調他在任時認知衰退的說法「錯誤」，堅稱即使自己更早退選也無助民主黨選情。多名去年支持拜登連任的民主黨高層近日紛稱對當時決定感後悔，其中2028年潛在總統候選人、43歲的前運輸部長布蒂吉格上周向記者表示，如民主黨最初不派拜登出選總統，最終表現可能會好一些。雷尼什等民主黨選舉策略師則認為，拜登再露面為認知問題自辯，將阻礙該黨挽回支持度。

（Axios/CNN/金融時報/紐約時報）