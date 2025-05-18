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NBC指擬遷百萬巴人到利比亞 華府否認

【明報專訊】美國全國廣播公司（NBC）上周五（16日）引述5名知情人士報道，特朗普政府考慮將多達100萬名身處加沙的巴勒斯坦人永久遷徙到北非利比亞，包括以美國凍結了逾10年的數以十億美元計利比亞資金作為交換條件。美國國務院和白宮國安會最初未回應NBC查詢，到見報後才有一名華府發言人稱「報道不實」，理由是目前地面情况「不容許」，以色列政府拒絕回應，而哈馬斯強調巴人深深植根在其家園，無人可代巴人決定命運。

美研接管加沙作「純粹自由區」

兩名直接知道計劃及一名前美國官員告訴NBC，美國正認真考慮有關巴人大遷徙方案，並已跟利比亞領導層進行商討，還表示願意把數十億美元的利比亞資金解凍，就連以色列也獲匯報商討進展。特朗普政府官員討論擬向巴人提供免費房屋、津貼等誘因。

美國總統特朗普2月拋出美國接管加沙、遷走加沙巴人往埃及和約旦等鄰國的構想。他上周四在卡塔爾出席商界圓桌會議時再稱，美國在研究接管加沙，令其「成為純粹的自由區」，因這片領土「已無可挽救」。

利比亞2011年10月有獨裁者卡扎菲倒台，惟如今演變成兩個分裂政府。聯合國安理會2011年通過凍結總值可能達700億美元的利比亞卡扎菲政府主權財富基金，後者有約300億美元資產在美國。英國獨立傳媒「中東之眼」本月較早前引述西方官員和阿拉伯消息人士報道，美國非洲及中東高級顧問布洛斯（Massad Boulos）上月底在多哈與利比亞的黎波里政府的國安顧問德拜貝（Ibrahim Dbeibeh）商討資金解凍。

（NBC/國會山莊報/中東之眼）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 利比亞 特朗普 美國 巴勒斯坦人 加沙

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