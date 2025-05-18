NBC指擬遷百萬巴人到利比亞 華府否認

美研接管加沙作「純粹自由區」

兩名直接知道計劃及一名前美國官員告訴NBC，美國正認真考慮有關巴人大遷徙方案，並已跟利比亞領導層進行商討，還表示願意把數十億美元的利比亞資金解凍，就連以色列也獲匯報商討進展。特朗普政府官員討論擬向巴人提供免費房屋、津貼等誘因。

美國總統特朗普2月拋出美國接管加沙、遷走加沙巴人往埃及和約旦等鄰國的構想。他上周四在卡塔爾出席商界圓桌會議時再稱，美國在研究接管加沙，令其「成為純粹的自由區」，因這片領土「已無可挽救」。

利比亞2011年10月有獨裁者卡扎菲倒台，惟如今演變成兩個分裂政府。聯合國安理會2011年通過凍結總值可能達700億美元的利比亞卡扎菲政府主權財富基金，後者有約300億美元資產在美國。英國獨立傳媒「中東之眼」本月較早前引述西方官員和阿拉伯消息人士報道，美國非洲及中東高級顧問布洛斯（Massad Boulos）上月底在多哈與利比亞的黎波里政府的國安顧問德拜貝（Ibrahim Dbeibeh）商討資金解凍。

（NBC/國會山莊報/中東之眼）

（以色列-哈馬斯戰爭）