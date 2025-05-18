以軍展「長佔加沙」初步行動 擴空襲佔戰略地區 首進犯中部重鎮

以色列這輪升級的軍事行動在美國總統特朗普結束中東三國國事訪問後展開，行動包括對加沙各地的密集空襲、沿加沙邊境集結裝甲部隊，在24小時間攻擊加沙各地逾150個「恐怖分子目標」。

巴勒斯坦傳媒報道，以軍地面部隊在空襲、炮轟配合下，昨日凌晨時分從東面逼近中部城市的代爾拜拉赫（Deir al-Balah）。《以色列時報》指出，代爾拜拉赫市是這場以哈戰爭爆發近590天以來，以軍地面部隊從未採取過軍事行動的少數地區之一。以軍曾在該市外圍活動，從未入城。以軍上周五發聲明說，「南方司令部的以軍將繼續保護以色列人民及實現戰爭目標」，「直至哈馬斯不再是威脅，而我們全部人質都回家」之前，行動不會停止。哈馬斯掌控的加沙民防部門昨表示，以軍自上周四以來已殺死逾370名巴人。

宣稱目標：擊潰哈馬斯 「控制」加沙全境

「基甸戰車行動」是以色列安全內閣5月4日深夜一致通過的擴大加沙行動計劃，此計劃跟以往軍事行動的最大分別在於不再「打完就走」，而是「永久佔領」加沙。根據方案，以軍在剿滅哈馬斯（武裝及政治架構）與其他巴人民兵組織後會直接控制加沙，把當地巴人集中安置於南加沙。以軍將在拉法省開闢「消毒區」檢查巴人，剷除哈馬斯餘黨，並採取措施防範哈馬斯等巴人民兵活動捲土重來，待消除所有威脅後將之納入以色列的安全邊界。一名國防部高官對Ynetnews說：「在我們清理好的每個地區，我們將留守及作出相應措施。」

「基甸戰車行動」還擬交由美國民間承包商在加沙南部派發人道救援物資，確保哈馬斯無法染指。以色列自3月12日起封鎖加沙，有非政府組織警告加沙的糧食、食水、燃料、醫藥極之匱乏。

阿拉伯聯盟開會 籲施壓阻加沙殺戮

阿拉伯聯盟昨天在伊拉克首都巴格達召開峰會，呼籲加強施壓阻止在加沙的血腥殺戮。與會的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯促請國際社會支持巴人繼續管治戰後加沙，又說只要條件許可，加沙聯同西岸、東耶路撒冷明年將一併舉行主席及議會選舉，呼籲哈馬斯等繳械放棄加沙治權。在場的聯合國秘書長古特雷斯表示，以色列「沒有道理去集體懲罰巴人」。聯合國人權事務高級專員蒂爾克質疑以軍行動「表明似乎在推動加沙的人口結構永久改變，這違反國際法，相當於種族清洗」。西班牙首相桑切斯主張全球領袖集結力量向以色列施壓，尤其是通過國際法賦予的渠道，迫使它停止加沙的屠殺。

（以色列時報/法新社/衛報/半島電視台/路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）