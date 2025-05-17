俄烏3年來首直接談判 定換囚千人 討論停火與峰會

俄羅斯和烏克蘭的代表團最終分別由總統助理梅丁斯基和防長烏梅洛夫為首，主持會議的土耳其外長菲丹開場時表示，這場會談應為俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基舉行峰會作準備。在會議結束後，烏克蘭外交部發言人指摘俄方代表團提出「一些烏方視為不可接受之事」，路透社指涉及要求烏軍撤出大量烏克蘭領土。烏梅洛夫則指，烏方首要關注的是「人民」，這可見諸於交換戰俘，其次是停火。梅丁斯基稱俄方「大致滿意」，指會談可繼續。菲丹確認雙方「原則上」同意再次會面。

特朗普：普京與我同場前無突破

美國總統特朗普周四表明不預期俄烏和談有任何進展，「直到普京和我聚首前，什麼事都不會發生」，其國務卿兼白宮國安顧問魯比奧隨後附和其說法。

烏克蘭總統澤連斯基澤連斯基在社交平台X確認在周五跟特朗普及英、法、德、波領袖通話，強調烏方準備好「採取最快可能步驟以帶來真正和平」，重申如俄方拒絕全面和無條件的停火和結束殺戮，西方應追加強硬制裁施壓。

另外，美國駐北約大使惠特克表示，華府會在北約峰會後今年某個時間點跟歐洲盟友開始商討減少駐歐美軍人數。此舉勢進一步加大歐洲提升國防開支的壓力。

（路透社/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）