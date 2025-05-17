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越泰升格全面戰略伙伴 佩通坦訪河內 與范明政主持聯合內閣會

【明報專訊】越南和泰國周五（16日）宣布把雙邊關係提升至「全面戰略伙伴關係」。泰國首相佩通坦周四起一連兩日國事訪問越南，並與越南政府總理范明政共同主持兩國聯合內閣會議（JCM），見證簽署經濟、安全與教育等領域8份合作文件，雙方將擴大在打擊毒品販運、人口販賣和網絡犯罪方面的合作，並加強供應鏈、交通基礎設施等經濟方面的對接。

深化政治國防安全合作 增高層互訪

越泰1976年建交，2013年關係升級至「戰略伙伴」。今次是佩通坦去年8月就任首相以來首次訪越，也是11年後再有泰國首相到訪越南，她於河內跟范明政共同主持事隔近10年再舉行的第4次JCM。會議結束後，越泰雙方通過了關於將兩國關係提升為「全面戰略伙伴」的聯合聲明。泰國成為越南第13個全面戰略伙伴，也是繼馬來西亞、印尼和新加坡後，越南在東南亞的第4個全面戰略伙伴。

在新關係下，雙方同意以「面向可持續和平、可持續發展和可持續未來的伙伴關係」三大支柱為基礎制訂合作方向，進一步深化政治、國防、安全合作，包括加強政府高層互訪及現有合作機制，特別是JCM和越泰雙邊合作混合委員會機制，同時研究提升部分現有合作機制的層次和水平；配合舉行兩國政府領袖在雙邊或多邊框架下的年度會晤；加強打擊跨國犯罪。

加強供應鏈基建對接 推支付互通

泰國是越南在東盟的最大貿易伙伴，2024年雙邊貿易額逾202億美元（約1576億港元），兩國爭取至2030年將雙邊貿易額增至每年250億美元（約1950億港元）。雙方同意加強兩國經濟對接，特別是在供應鏈、企業和地方方面的對接，包括陸路、水路、航空交通基礎設施互聯和可持續發展戰略對接；為雙方商品進出口，以及企業進入對方市場和擴大投資創造便利條件；加強潔淨能源、數碼和綠色經濟、創新和高科技農業等潛在領域的協作，包括擴大二維碼支付系統，推動銀行與支付系統互通，亦鼓勵開通更多兩國間的直航航班。兩國亦將加強在共同關注的地區和國際問題上的協調與磋商。

（越通社/中央社）

相關字詞﹕泰越關係 佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 范明政 全面戰略伙伴關係 越南 泰國

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