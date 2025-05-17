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美擬單方面訂多國關稅率 特朗普：缺乏人力同時談判

【明報專訊】美國總統特朗普周五（16日）表示，美國會在未來兩至三周為許多貿易伙伴單方面訂立關稅稅率，理由是缺乏人力同時與這麼多國家談判。這意味着「特朗普2.0」的關稅戰有可能再度升溫。

關稅戰恐再升溫

「在未來兩至三周，我認為（財長）貝森特和（商務部長）盧特尼克會寄信出去……告訴人們他們在美國做生意要付多少錢。」特朗普聲言認為大部分會是「非常公平」，其他國家也可以上訴，但美國官員無法跟全部「150個想達成協議的國家」碰面。

特朗普在4月2日所謂「解放日」公布一系列針對不同國家的「對等關稅」，本身就是單方面加徵關稅，一周後宣布暫緩90日，只保留10%基準稅率。其後美國優先跟一批最主要貿易伙伴展開關稅貿易談判，迄今只跟英國達協議，維持10%基準稅率，另對英國進口汽車和鋼鋁設置可享較低關稅稅率配額。日本、韓國、印度、歐盟和越南等都已跟美國展開關稅談判，柬埔寨周四也最新加入。盧特尼克此前已表明，10%基準稅率必定保留。

環時：窗口期90日太短

另外，美國與中國周一公布在日內瓦達成的聯合聲明，將美方「對等關稅」及中方相應反制同樣降至10%（美國另設20%「芬太尼關稅」），暫緩90日再推進談判。

《環球時報》昨日發表社評，指中美調整加徵關稅14日一同生效後，中美航運市場呈現「一船難求」的景象，其背後是「中美企業的雙向奔赴」，反映市場對90日「窗口期」的珍視，更應被視作對中美進一步合作的呼籲，「中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90日」。

（Axios/路透社/彭博社）

（關稅戰）

相關字詞﹕對等關稅 中美關稅戰 中美貿易戰 特朗普 關稅戰

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