特中東行棄孤立主義 對伊敘開啟「原諒模式」

特朗普在阿布扎比和阿聯酋總統穆罕默德會晤後，達成投資協議，內容包括阿聯酋國營阿提哈德航空將斥資145億美元（約1131億港元）購入28架搭載通用航空航天引擎的波音787和777X客機；以及同意設立「美國—阿聯酋AI提升伙伴關係」框架，特朗普和穆罕默德二人又出席美國境外首個5吉瓦電力驅動AI園區的揭幕儀式。

重新詮釋傳統盟友 介入多場衝突

美國有線新聞網絡（CNN）評論特朗普這次中東行時，指特朗普表現得像放棄了「讓美國再次偉大」式的孤立主義，重新詮釋傳統盟友，並主動介入全球多場衝突。CNN認為，特朗普有可能正背離首個總統任期的外交方針，轉而展現出更具全球主義色彩的姿態。

特朗普在中東之行期間稱自己在緩和印度和巴基斯坦緊張關係中扮演領導角色；呼籲伊朗就核問題跟美國「友善」談判；吹噓只有他親身參與俄烏會談，俄羅斯總統普京才會致力於和平進程；建議在加沙戰爭廢墟建立「自由區」。特朗普周四在卡塔爾稱其優先選擇是終結衝突，他周二亦曾在沙特稱：「我從不相信有永遠的敵人……我願意終結過往衝突並建立新的伙伴關係，以實現更美好和穩定的世界，即使我們（美國和中東國家）的分歧或許非常深切，這以伊朗的例子尤為明顯。」

《華盛頓郵報》指出，特朗普中東行揭示了一套逐漸成形、但時常帶有矛盾色彩的外交政策路線，指他過往一直長期克制動用美國軍事力量，並不滿美軍部署至全球的高昂成本，但如今表現得希望結束全球多場衝突的同時，承諾美國仍不會退出國際舞台。

《紐時》認為特朗普願意不再視伊朗為敵、撤銷對敘利亞制裁、會見並讚揚曾跟恐怖組織蓋達關係密切的敘利亞過渡時期總統沙拉、對自己多年前口中的「恐怖主義高度資助者」卡塔爾既往不咎等，均展現出對外原諒、對內仇視的新行事方式。

此外，特朗普周四宣布將研究開發雙引擎新一代戰鬥機F-55，指這可被視為對洛歇馬丁研製F-35升級後繼機，同時亦將研發隱形戰鬥機F-22強化版「超級F-22」。

（路透社/CNN/紐約時報/華盛頓郵報）