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美與卡塔爾簽「萬億大刁」 波音獲大單

【明報專訊】美國總統特朗普周三（14日）轉抵卡塔爾訪問，跟卡塔爾埃米爾（君主）塔米姆會面。兩國達成總值超過2435億美元（近1.9萬億港元）的經濟協議，其中卡塔爾航空將購買最多210架、總值960億美元（約7488億港元）的波音客機。白宮稱，與卡塔爾達成的協議，預計可產生最少1.2萬億美元（約9.36萬億港元）的「經濟交流」。

卡航購210波音機 總值7488億

白宮在聲明稱協議將推動未來世代的創新與繁榮，提振美國製造業與技術領導地位，讓美國邁向新黃金時代。其中卡塔爾航空跟波音公司和GE航太簽訂價值960億美元協議，購買最多210架客機。波音指訂單包括130架787客機及30架777X客機，協議條款亦有卡塔爾航空可加購50架客機的選項。白宮表示，這是波音歷來最大規模的廣體客機訂單，也是歷來最大規模的787訂單。

根據協議，卡塔爾將向美國國防承包商RTX子公司雷神（Raytheon）支付10億美元，以增強該國反制無人機的能力。白宮表示，卡塔爾是雷神「固定陣地—低慢小無人機系統綜合反制系統」（FS-LIDS）首個國際客戶。

卡塔爾「鈔能力」增影響力

《華爾街日報》分析，卡塔爾向美軍和美國高校投入巨資，獲得了超乎尋常的地緣政治影響力。該分析指卡塔爾擬向美國贈客機用作「空軍一號」，反映這個海灣國家雖然不大，但多年來願在外交使用「鈔能力」，以巨額天然氣收入注入美國——主要在軍方和大學，並也加大對游說活動的資金投入，尋求使美國政策向卡塔爾傾斜。

特朗普是首名美國總統國事訪問卡塔爾。美國約翰霍普金斯大學的中東研究專家布盧門菲爾德（Laura Blumenfeld）認為此行意義重大，指特朗普2017年曾稱卡塔爾資助恐怖主義，因此目前所見的情况堪稱「重大轉變」。她稱：「我們關注的是正面價值和自身利益。『自身利益』不僅對美國有利……亦對特朗普及其家族有利。」

（路透社/彭博社/美國白宮網站/德國之聲）

相關字詞﹕中東 卡塔爾 特朗普 美國

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