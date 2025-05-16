哈梅內伊親信：願棄核武換美撤制裁 特朗普：非常接近達協議

沙姆哈尼（Ali Shamkhani）周三接受全國廣播公司（NBC）訪問，是首名公開談及仍在進行的美伊核談判的伊朗最高層官員之一。他表示，伊朗將承諾永不製核武、銷毁可用製造武器的高濃縮鈾儲備，同意只將鈾濃縮到民用所需的較低水平，並允許國際核查人員監督相關過程，以換取立即解除對伊朗所有經濟制裁。被問及如果這些條件得到滿足，伊朗是否今天就同意簽署核協議，沙姆哈尼回答：「是的。」

「未見橄欖枝都是鐵絲網」

報道稱，沙姆哈尼的言論似乎是迄今哈梅內伊核心圈對達成協議的期望和意願最明確的公開表態。伊朗最高領袖對所有國家安全事務擁有最終決定權。沙姆哈尼說：「這仍然有可能，如果美國說到做到，我們肯定能建立更好關係。」

在沙姆哈尼接受NBC訪問前幾小時，特朗普向伊朗伸出「橄欖枝」，但他也威脅若伊朗不接受核協議，將面對嚴厲經濟制裁。沙姆哈尼對特朗普的語氣和持續的威脅感到沮喪，「他說的是橄欖枝，但我們沒看到。這都是鐵絲網」。

伊朗一直否認尋求製造核武，但國際原子能機構（IAEA）指出，伊朗有足夠濃縮鈾，其純度已接近武器級，足以製造6枚核彈。過去幾周，美伊核談判已舉行了4輪核談判，伊朗外長阿拉格齊形容談判「困難但有用」。沙姆哈尼在訪問中表示，他擔心以色列總理內塔尼亞胡會嘗試透過在華府的幕後游說來破壞談判，「如美方消除內塔尼亞胡效應，他們就可輕鬆簽署協議」。路透社引述伊朗知情人士稱，與美國的談判中仍存在一些分歧需要彌合。

德黑蘭憂以色列幕後破壞

正在中東訪問的特朗普昨天在卡塔爾表示，已接近與伊朗達成核協議，而毋須採取軍事行動，「我們不會在伊朗製造任何核塵埃」，「你們可能今天已讀到有關伊朗的報道。他們某程度上同意了這些條款」。

此外，美國財政部周三宣布對6名個人和12間企業實施新一輪制裁，指他們支持伊朗的彈道導彈計劃，其中包括多家位於中國內地和香港的公司。

（路透社/NBC/法新社）