分析：普京「做戲」應酬特朗普 長期博弈拖垮援烏

卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）向《紐時》表示，普京提議在伊斯坦布爾會談僅為防止特朗普放棄以談判處理俄烏問題，她認為普京感到有需要維繫跟近年最親俄美國總統的關係。

美方上月曾提出以承認俄羅斯對克里米亞的主權換取終戰，但遭普京拒絕，之後特朗普開始表現出對俄羅斯失去耐性，上月下旬俄軍向烏平民區發射導彈後，特朗普批評克里姆林宮「假意迎合」自己，威脅對俄追加金融制裁。相反，美烏上月30日簽訂「礦產協議」，烏克蘭總統澤連斯基近期處處正面回應特朗普施壓，包括答應跟俄直接會談，令「特朗普2.0」漸轉向較支持烏克蘭。

「時間在俄方」 押注特對烏失興趣

美國前駐烏大使泰勒向英國《金融時報》（FT）表示，特朗普正得出普京並非美國友人的結論，認為後者並不可信，亦對和談態度不認真。

FT周三亦引述美國前駐俄大使麥克福爾認為，普京正在玩長期博弈，認為時間在己方手中，並盤算特朗普將對烏戰問題失去興趣，並削減對烏軍援，致烏軍戰力削弱。

德國前駐美大使伊申格爾形容，特朗普及其官員的原本想法很「簡單」——給俄羅斯甜頭，同時向澤連斯基施壓，便能達成和議，但最後發現僅對俄施軟招並不足夠。然而專家憂慮美國等西方國家短期內難以給予俄方有效壓力。會談前，俄羅斯國會下議院國防委員會主席卡爾塔波洛夫再放狠話，稱烏方有需要認清俄軍正在戰場多方推進的現實，警告基輔如不希望談判，就必會面臨「俄羅斯拿刺刀說話」。

斯塔諾瓦婭則指出，當下沒有就休戰或和平作認真討論的現實條件，周四的會談「無論如何都只會淪為大戲」。

（紐約時報/金融時報）

（俄軍侵烏）