普京缺席 澤連斯基批俄佈景板談判團 莫斯科代表「降級」 分析：反映「去軍事化」目標依舊

普京周日凌晨提議，俄烏雙方周四在伊斯坦布爾舉行「沒有任何預設條件」的直接談判，但沒表明自己會赴會。 澤連斯基周二表示，只有普京到場，他才會參與會談。美國總統特朗普周三表示，只要普京也出席，他也會去土耳其的俄烏會談。

梅丁斯基領軍2022年談判終破局

不過，克里姆林宮周三晚發聲明公布俄方代表團成員名單，當中沒有普京名字，除團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）外，團員還有副防長福明、副外長加盧津，以及軍事情報總局（GRU）局長科斯秋科夫。克宮發言人佩斯科夫昨澄清，普京暫無計劃近日出訪伊斯坦布爾。

有別於俄羅斯過往派出外長拉夫羅夫，以及負責外交的總統顧問烏沙科夫等高官領導此前的對美國的會談，54歲的梅丁斯基曾任文化部長被視為普京親信，其以持極端保守民族主義立場聞名，2022年由他領軍的對烏談判破局收場。《華爾街日報》等西方傳媒認為，普京今次再選擇由梅丁斯基挑談判大樑，顯示他無意對烏退讓。普京周日提出重啟直接會談時強調，旨在消除烏克蘭衝突的「根本原因」。2022年2月24日，俄羅斯以「特別軍事行動」之名全面入侵烏克蘭，稱要令對方「去軍事化」和「去納粹化」。

莫斯科反譏「小丑」「失敗者」

澤連斯基周四中午飛抵土耳其首都安卡拉，跟該國總統埃爾多安會面，他於會前諷刺俄方代表團成員似「人肉佈景板」多於認真人選，並指烏方就對俄會談跟華府保持聯繫。烏克蘭總統辦公室發聲明稱，澤連斯基訪土有一支「可作必要決定的高級代表團」隨行，並批評俄方代表團「低級且權限不清晰」。俄羅斯外交部隨即駁斥澤連斯基言論，形容他作為「小丑和失敗者來談論受尊敬的人」，同時強調俄方「態度認真」，但應土耳其要求，把會談開始時間延遲至下午。本港時間晚上約8時半，土耳其外交部表示仍未能確定會談時間。

本港時間昨晚近10時，澤連斯基結束與埃爾多安會晤後在安卡拉舉行記者會，指烏克蘭將派遣以防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）為首的代表團出席會談，指明他們的職責是討論停火。他質疑俄方對和談的態度不認真，指自己當下到伊斯坦布爾「沒事可做」，正期待「美國和土耳其提供會談何時開始的信息」。他表示如日內可在技術層面達成停火，則毋須跟普京會晤。但他指如俄方不認真談判，致無法達成停火，外界、尤其是美國和特朗普應加強對其施壓追加合適制裁。同時，俄羅斯塔斯社昨引述梅丁斯基稱，俄羅斯準備好重啟談判程序，並「有機會作出妥協」。但截至本港今晨1時，未有雙方碰頭會談的進一步消息。

特朗普自居普京赴會因素

美方表示正訪問中東的特朗普不會轉到土耳其出席參與俄烏會談，但將派出國務卿魯比奧、烏克蘭特使凱洛格、以及總統中東問題特使威特科夫到伊斯坦布爾監督及作為中間人。特朗普昨反問，如果自己不與會，那麼普京有何理由出席俄烏會談呢？並認為只有他跟普京會面「才會有事發生」。他又表示如「情况合適」，自己將會到伊斯坦布爾。

（衛報/BBC/法新社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）