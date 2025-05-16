普京缺席 澤連斯基批俄佈景板談判團 莫斯科代表「降級」 分析：反映「去軍事化」目標依舊

【明報專訊】俄羅斯和烏克蘭2022年3月以來首次直接會談原定周四上午（15日）在土耳其伊斯坦布爾舉行，會前克里姆林宮宣布俄羅斯總統普京不會出席。雖然俄烏雙方代表團都已抵土耳其，惟會談遲遲未開始。烏克蘭總統澤連斯基批評俄方派出低級「人肉佈景板」出席會談，但亦宣布將派烏國防長率領的代表團與會。俄方代表團由曾於戰爭爆發之初強硬領導對烏談判的總統幕僚梅丁斯基率領，西方傳媒分析認為人選反映普京無意讓步，跟2022年春季一樣，依然尋求令烏克蘭「去軍事化」為目標。
普京周日凌晨提議，俄烏雙方周四在伊斯坦布爾舉行「沒有任何預設條件」的直接談判，但沒表明自己會赴會。 澤連斯基周二表示，只有普京到場，他才會參與會談。美國總統特朗普周三表示，只要普京也出席，他也會去土耳其的俄烏會談。
梅丁斯基領軍2022年談判終破局
不過，克里姆林宮周三晚發聲明公布俄方代表團成員名單，當中沒有普京名字，除團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）外，團員還有副防長福明、副外長加盧津，以及軍事情報總局（GRU）局長科斯秋科夫。克宮發言人佩斯科夫昨澄清，普京暫無計劃近日出訪伊斯坦布爾。
有別於俄羅斯過往派出外長拉夫羅夫，以及負責外交的總統顧問烏沙科夫等高官領導此前的對美國的會談，54歲的梅丁斯基曾任文化部長被視為普京親信，其以持極端保守民族主義立場聞名，2022年由他領軍的對烏談判破局收場。《華爾街日報》等西方傳媒認為，普京今次再選擇由梅丁斯基挑談判大樑，顯示他無意對烏退讓。普京周日提出重啟直接會談時強調，旨在消除烏克蘭衝突的「根本原因」。2022年2月24日，俄羅斯以「特別軍事行動」之名全面入侵烏克蘭，稱要令對方「去軍事化」和「去納粹化」。
莫斯科反譏「小丑」「失敗者」
澤連斯基周四中午飛抵土耳其首都安卡拉，跟該國總統埃爾多安會面，他於會前諷刺俄方代表團成員似「人肉佈景板」多於認真人選，並指烏方就對俄會談跟華府保持聯繫。烏克蘭總統辦公室發聲明稱，澤連斯基訪土有一支「可作必要決定的高級代表團」隨行，並批評俄方代表團「低級且權限不清晰」。俄羅斯外交部隨即駁斥澤連斯基言論，形容他作為「小丑和失敗者來談論受尊敬的人」，同時強調俄方「態度認真」，但應土耳其要求，把會談開始時間延遲至下午。本港時間晚上約8時半，土耳其外交部表示仍未能確定會談時間。
本港時間昨晚近10時，澤連斯基結束與埃爾多安會晤後在安卡拉舉行記者會，指烏克蘭將派遣以防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）為首的代表團出席會談，指明他們的職責是討論停火。他質疑俄方對和談的態度不認真，指自己當下到伊斯坦布爾「沒事可做」，正期待「美國和土耳其提供會談何時開始的信息」。他表示如日內可在技術層面達成停火，則毋須跟普京會晤。但他指如俄方不認真談判，致無法達成停火，外界、尤其是美國和特朗普應加強對其施壓追加合適制裁。同時，俄羅斯塔斯社昨引述梅丁斯基稱，俄羅斯準備好重啟談判程序，並「有機會作出妥協」。但截至本港今晨1時，未有雙方碰頭會談的進一步消息。
特朗普自居普京赴會因素
美方表示正訪問中東的特朗普不會轉到土耳其出席參與俄烏會談，但將派出國務卿魯比奧、烏克蘭特使凱洛格、以及總統中東問題特使威特科夫到伊斯坦布爾監督及作為中間人。特朗普昨反問，如果自己不與會，那麼普京有何理由出席俄烏會談呢？並認為只有他跟普京會面「才會有事發生」。他又表示如「情况合適」，自己將會到伊斯坦布爾。