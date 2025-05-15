「世界最窮總統」逝世 烏拉圭哀悼3天

穆希卡（José Mujica）1935年出生，1995年首次當選眾議員，2000年當選參議員，2010年至2015年擔任總統。他上任後以身作則，摒棄幾乎所有總統禮遇，將官邸用於社會慈善，自住在農場小屋。他又捐出九成薪金，開的是老舊福士甲蟲車，身邊只有太太和少了一隻腳的狗陪伴。左派的穆希卡的節儉簡樸作風，令他得到「世界最窮總統」的稱號。不過，他在2012年接受法新社訪問時否認貧窮，只是「簡樸」。他說：「我需要的不多。」他亦曾說：「我不是最窮的總統，最窮的是那些需要很多錢去過活的人。」這句話道出他奉行的信念─以簡樸生活實踐反消費主義。

穆希卡捐官邸九成薪金 簡樸受愛戴

穆希卡任總統時多方位推改革，其任內烏拉圭成為南美首個墮胎和同性婚姻合法化的國家，開創天主教拉美地區先河。他又推動大麻合法化和教育改革，被譽為拉美進步政策的先驅。

穆希卡去年4月透露自己患有食道癌，今年1月表示食道癌已轉移其他部位，決定放棄治療。他之後婉拒所有採訪，選擇在農場度過最後時光，遺願是葬於自家農場。他的妻子本周表示，穆希卡正接受紓緩治療。

烏總統奧爾西（Yamandú Orsi）讚揚穆希卡一生對民主與社會正義的堅持，表示他是「人民的總統、改革家、榜樣與領導者」。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）形容穆希卡是「拉美和全世界的榜樣」；巴西政府形容他是「這個時代最重要的人道主義者之一」。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）說，穆希卡一生致力於「創造更美好世界」。

（中央社/法新社/衛報）