俄烏今會談 普京成焦點 澤連斯基隨時就位 特朗普願赴會

普京周日提議跟烏克蘭直接會談後，克里姆林宮並未說明普京會否親自參與。克宮發言人佩斯科夫周二晚表示，俄方代表團會在伊斯坦布爾等待烏方。澤連斯基周二稱，希望談判能達成30天無條件停火，作為邁向結束戰事的一步，而普京應參與會談，因俄羅斯一切事務都取決於他。

烏盼達30天無條件停火

澤連斯基周二受訪時表示，不論普京會否前往參與會談，他周四也會飛往土耳其，與總統埃爾多安在安卡拉會面，若普京參與會談，他隨時準備飛往伊斯坦布爾，又指普京害怕與他面對面會談。澤連斯基稱，若普京不來並耍手段，意味他根本不想結束戰爭。

澤連斯基又解釋為何要跟普京會面，稱他們現不可能在所有事情達成一致，但須找到某種方式結束戰爭。如他和普京能就停火達成一致，那麼低層級部門就可開會敲定下一步細節。

周四的俄烏會談，特朗普稱會派國務卿魯比奧出席，另有消息人士稱，中東問題特使威特科夫和烏克蘭特使凱洛格會出席。澤連斯基在訪問中說：「特朗普需要相信普京確實在說謊。我們也應理智處理這問題，表明阻礙這一（結束戰爭）進程的不是我們。」

巴西總統助游說普京

巴西總統盧拉周三訪問完中國後，將在回國途中短暫停留莫斯科，他周三在北京舉行記者會時表示會跟普京對話，游說他到伊斯坦布爾參與會談。

美國總統特朗普周三乘搭空軍一號從沙特阿拉伯飛往卡塔爾期間則表示，只要俄總統普京也出席，他願意前往土耳其就結束烏克蘭衝突作會談。他向記者說：「我不知道如我不在場時普京會否在那裏（土耳其）。我知道他希望我去那裏，這是有可能的。如我們能夠結束戰爭，我會考慮。」

（路透社/法新社/NPR/衛報）

（俄軍侵烏）