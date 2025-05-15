衛報：魯比奧「馬拉松電話外交」 促成印巴停火

印巴上周六停火前衝突危機一度升溫，印軍稱空軍機場等26個地方遭巴國攻擊，因而採取回應，巴國亦稱有空軍基地受印度導彈攻擊。美國副總統萬斯上周四曾稱印巴衝突與美國無關，然而路透社訪問14名包括美印巴3國官員及3方的公開聲明，指華府在促成停火有關鍵角色。

報道指美高官到上周五憂慮衝突有失控風險，魯比奧於上周二至上周四與印巴官員連串通話，包括巴國總理、印巴的外長及國安顧問。消息人士稱魯比奧上周五跟副總統萬斯，在橢圓形辦公室與總統特朗普討論由萬斯致電印度總理莫迪的計劃，以表達華府對於局勢急劇升溫的憂慮。

消息續指萬斯鼓勵莫迪考慮緩和局勢選項，並提出一個可能緩解方案，而魯比奧及其團隊認為巴基斯坦或會接受。魯比奧亦與印巴官員展開「馬拉松式電話外交」直到上周六凌晨，讓雙方會談並同意停火。《衛報》報道稱魯比奧多次跟巴國陸軍參謀長穆尼爾、國安顧問馬利克和總理夏巴茲通話。《衛報》指沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋亦有介入，英國亦循外交渠道施壓。

美國國務院未有直接回應路透社就美國在印巴是次衝突中角色的疑問，僅表示進一步軍事升級嚴重威脅地區穩定。

（衛報/路透社）