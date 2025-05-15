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美允大量強效晶片出口中東 華郵：恐利中俄

【明報專訊】特朗普本周中東3國之行「大吸」投資，其中美國人工智能（AI）公司積極搶佔這個市場，Nvidia（英偉達）周二（13日）宣布將向沙特出售數十萬枚AI晶片，而思科（Cisco）同日也與阿聯酋AI公司G42簽署協議，推動AI創新及基建發展。美國傳媒報道，特朗普政府亦正考慮讓阿聯酋大量進口Nvidia的AI晶片。《華盛頓郵報》指出，美國允許大量強效的晶片出口中東，代表美國外交政策重大轉變，因前朝拜登政府出於擔心沙特及阿聯酋與中國關係密切，限制這類晶片銷往沙阿兩國。

Nvidia行政總裁黃仁勳周二表示，首批1.8萬枚最新的Blackwell晶片會交付給沙特主權基金新設的AI初創公司Humain，用於沙特的500兆瓦AI數據中心。美國晶片商超微半導體（AMD）同日亦宣布與Humain合作興建AI基建，未來5年將投資100億美元部署500兆瓦AI運算能力。

擬准阿聯酋進口逾百萬枚Nvidia晶片

彭博社周二引述知情人士報道，特朗普政府正考慮允許阿聯酋進口超過100萬枚Nvidia晶片。有關交易仍在商討，初步由現在至2027年，每年允許阿聯酋進口50萬枚市場上最先進的Nvidia晶片，其中五分之一晶片將留給阿布扎比AI公司G42，其餘提供給在阿聯酋建立數據中心的美國公司，其中一間可能是OpenAI，它可能最快本周宣布在阿聯酋建新數據中心。消息人士稱，協議有效期內，G42可購買相當於100萬至150萬枚H100晶片的算力，這一數量約是拜登時代晶片出口管制框架下允許G42購買規模的4倍。

這場交易並非單向，沙特除了購買晶片，白宮表示，沙特企業DataVolt將投資200億美元於美國的AI數據中心和能源基建；而Google母公司Alphabet、DataVolt、甲骨文、雲端軟件商Salesforce、AMD與Uber將共同在美沙兩國投資800億美元在轉型技術上。

《華郵》引述專家稱，銷售晶片將增強這些中東國家的AI能力，使其在AI軍備競賽中享有巨大優勢，有朝一日能與美國競爭。卡內基國際和平基金會研究員溫特-利維（Sam Winter-Levy）表示：「由於他們控制石油供應，過去半個世紀我們一直努力削弱這些國家對美影響力，為何我們要重新建立這種依賴？」他指出，特朗普正將核心戰略技術——運算能力——轉移至海外，同時又對那些與中俄關係密切的政權創造新的依賴。

美警告全球企業勿用華為昇騰晶片

此外，特朗普政府周二撤銷拜登政府時期的「AI技術擴散框架」規範，該措施原定於5月15日生效，以三級制方式限制對不同國家的最先進AI晶片出口，避免流入中國和其他令美國擔憂的國家。白宮官員稱，美國毋須藉由封鎖其AI晶片與技術在全球流通，來管理國安風險，但商務部警告全球企業，使用中國晶片巨頭華為最先進的昇騰（Ascend）晶片違反美國出口管制規定，可能面對刑事處罰。

（法新社/衛報/博彭社）

相關字詞﹕Nvidia英偉達（美：NVDA） 阿聯酋 沙特阿拉伯 中東 AI晶片 人工智能（AI） 特朗普2.0

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