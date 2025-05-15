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特家族中東業務惹疑慮

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周二（13日）報道，自特朗普1.0以來，其家族在中東的商業聯繫增加了兩倍多，包括興建摩天大樓、高爾夫球場等，其中包括自他重返白宮後一系列新項目。特朗普在中東的財務聯繫引起專家關注，認為很難確定特朗普是為了國家利益行事，還是為了自己的財富着想。

埃里克宣布迪拜建80層高特朗普大樓

報道稱，過往美國總統會將旗下生意置於「盲目信託」（blind trust），避免利益衝突，但特朗普採取不同做法，他的資產交由其子女管理的信託基金。儘管特朗普集團今年1月曾承諾，在特朗普2.0期間，集團不會與外國政府達成任何新交易，但最近卻宣布一項在卡塔爾興建特朗普品牌高球場的交易，合作伙伴就包括一間由卡塔爾主權基金Qatari Diar所支持的公司。

在特朗普訪問中東3國前，其子唐納德和埃里克最近幾周已游走中東地區，為特朗普集團招攬生意，其中埃里克宣布在迪拜興建一座80層高的特朗普大樓，他也與特朗普家族旗下加密貨幣公司World Liberty Financial創辦人之一的扎克（Zach Witkoff）出席當地加密貨幣會議，扎克也是美總統中東問題特使威特科夫的兒子。

美消費者權益組織Public Citizen共同主席韋斯曼（Robert Weissman）和監察組織認為，特朗普這種財務關係，可能為外國勢力找到利用商業交易左右政策機會。

（CNN/華盛頓郵報）

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