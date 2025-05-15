衛報：伊朗倡與沙阿核合作

【明報專訊】伊朗核問題是美國中東政策主軸之一。英國《衛報》周二（13日）報道，伊朗拋出與沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家組建財團合作濃縮鈾的方案，好讓美國允許其濃縮鈾計劃得以繼續推進，亦可確保伊朗核計劃只為民用而非製造核彈。《紐約時報》同日亦引述4名伊朗官員報道，德黑蘭提議建立涵蓋區內阿拉伯國家及美投資的鈾濃縮聯合企業，作為美國要求伊朗廢除核計劃的替代方案，伊朗外長阿拉格齊周日在阿曼舉行的美伊第4輪核會談提出這構想。在這個財團下，伊朗核設施將按照2015年核協議，使濃縮鈾提煉濃度復歸至3.67%的水平。
報道揭美國胡塞停火內幕
另外，路透社和《紐約時報》報道，美國上周二（6日）突宣布與也門胡塞武裝達成停火，源於交戰雙方均感吃力，加上正跟美國作核談判的伊朗也游說胡塞接受談判，胡塞遂於月初開始接觸美國的中東盟友謀求停火。其後美國總統中東問題特使威特科夫奉命通過阿曼與胡塞舉行間接談判，5月5日雙方達成協議框架。
特朗普於3月初批准空襲胡塞，結果整個轟炸行動耗資超過10億美元，還未計開戰30天內美方損失了7架各值約3000萬美元的MQ-9無人機，還有兩架F-18「大黃蜂」戰機自「杜魯門」號航母墜海。