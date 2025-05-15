衛報：伊朗倡與沙阿核合作

報道揭美國胡塞停火內幕

另外，路透社和《紐約時報》報道，美國上周二（6日）突宣布與也門胡塞武裝達成停火，源於交戰雙方均感吃力，加上正跟美國作核談判的伊朗也游說胡塞接受談判，胡塞遂於月初開始接觸美國的中東盟友謀求停火。其後美國總統中東問題特使威特科夫奉命通過阿曼與胡塞舉行間接談判，5月5日雙方達成協議框架。

特朗普於3月初批准空襲胡塞，結果整個轟炸行動耗資超過10億美元，還未計開戰30天內美方損失了7架各值約3000萬美元的MQ-9無人機，還有兩架F-18「大黃蜂」戰機自「杜魯門」號航母墜海。

（衛報/路透社/紐約時報）