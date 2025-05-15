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特朗普扭轉中東政策 對伊朗敘國鬆綁 「利益取代意識形態」 否定過往干預主義

【明報專訊】正出訪中東3國的美國總統特朗普國事訪問沙特阿拉伯期間，在周二（13日）出人意表地宣布將解除對敘利亞的所有制裁，並與推翻巴沙爾政權後的敘利亞領導人會晤。他表示敘利亞、伊朗、黎巴嫩皆有擁抱光明未來之機，聲言中東將「由商業而非混亂來定義」。他一反過往美國總統的立場，表明反對干預主義。《華盛頓郵報》稱此為美國的中東外交政策重大轉向，展現了特朗普以實用主義為中心的願景；英國《旁觀者》（The Spectator）雜誌指特朗普對阿拉伯世界的取態是「利益取代了意識形態」。

解除敘利亞制裁 晤過渡總統

周二（13日）下午，特朗普在沙特—美國投資論壇表示在土耳其總統埃爾多安、沙特王儲穆罕默德鼓勵下，他將全面解除對敘利亞的制裁，他說：「我將下令終止對敘利亞的制裁，給予他們成就偉大之機。這是他們發光發亮的時候。我們會取消所有制裁。祝願敘利亞好運。」敘利亞過渡時期外長希巴尼當天表示，敘利亞歡迎特朗普解除對敘制裁，認為相關舉措將有助於敘利亞重建進程。土耳其外長昨表示，美敘外長將於周四在土耳其南部安塔利亞會商解除制裁之事。

到周三早上，特朗普在沙特首都利雅得出席美國—海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）峰會期間，與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）舉行了場邊會議。此為25年來此兩國領導人的首次會晤，雙方會晤了33分鐘。白宮表示，特朗普敦促沙拉簽署與以色列關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），遣返巴勒斯坦「恐怖分子」，並與美國合作防止敘國的「伊斯蘭國」（ISIS）東山再起。

土耳其安納杜魯新聞社昨報道，土耳其總統埃爾多安周二有份參與特朗普跟沙拉的利雅得網上會談。

批過往總統「審視外國領導靈魂」

《華盛頓郵報》稱特朗普的決定為美國的中東外交政策重大轉向。彭博社也稱特朗普此行顛覆了美國傳統的外交方針，向世界傳遞了「跟美國做生意，美國不會干預你們」這信息。

特朗普在沙特—美國投資論壇的演說闡述了他的中東政策觀，他表示現代中東是由「地區內的人民」創造，今後的中東是「由商業而非混亂，由出口技術而非恐怖主義去定義」。他針對美國過往深陷伊拉克和阿富汗的泥淖說：「到頭來，那些所謂國家建設者破壞的國家遠比他們建設的多，而干預主義者干預的是他們不了解的複雜社會。」他否定了過往美國的中東政策，他說：「近年來，有太多美國總統深陷一種觀念：我們的職責是去審視外國領導人的靈魂，並利用美國政策去為他們所犯下的罪孽伸張正義。」

向伊朗領導層「伸橄欖枝」

對於伊朗，特朗普雖稱之為中東「最具破壞力的力量」，警告表示美國絕不容許伊朗擁有核武，但同時放軟口氣說：「我想跟伊朗達成協議。不過假如伊朗領導層拒絕這橄欖枝，我們將別無選擇唯有極限施壓。」他說：「即使我們之間的分歧可能很大，我仍願意為一個更佳更穩定的世界，結束過去的衝突，建立新的伙伴關係。」

（華盛頓郵報/半島電視台/彭博社）

相關字詞﹕干涉內政 外交政策 伊朗 敘利亞 中東訪問 特朗普

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