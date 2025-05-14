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菲中期選小馬可斯盟友議席遜預期

【明報專訊】菲律賓周一（12日）舉行中期選舉，參議院選情直接牽動馬可斯與杜特爾特兩大政治家族的命運，在點算八成投票後，總統小馬可斯盟友在參議院贏得的議席較預期少，對前總統杜特爾特女兒、現副總統薩拉有利，不過她能否在參院中獲足夠支持避過彈劾仍未知。

有利杜特爾特女兒避彈劾

今屆中期選舉改選參議院24席中的12席，以及選出300多名眾議員，還有各省市鎮地方首長和地方議員，總計逾1.8萬人，其中外界焦點放在參議院選戰上，因這被視為馬可斯與杜特爾特這兩大家族的對決，並可能影響3年後的大選格局。被視為2028年總統選舉的大熱候選人薩拉，去年因揚言暗殺小馬可斯及被指濫用公款而面對彈劾，參議院需三分之二票數才能通過彈劾她，意味她必須爭取到最少9名參議員支持，才能逃過被彈劾，並得以繼續擔任公職參選2028年大選。

外界原預計小馬可斯支持的候選人會贏得參院12席中的大部分席位，但根據八成非官方計票，只有6名來自小馬可斯陣營的候選人可望當選，杜特爾特陣營則有4人有望當選，包括最近倒向杜特爾特陣營的小馬可斯的胞姊伊梅。另有兩名無黨派候選人也可望取得議席。在留任的12席中，有1人明確支持杜特爾特家族，其餘5人有親小馬可斯的背景、2人有親杜特爾特的背景。

初步不知小馬可斯在參院的盟友會否在薩拉的彈劾案中轉軚，但分析指出，薩拉可能獲得確保她避過彈劾的9票。至於被控反人類罪的前總統杜特爾特，雖正被國際刑事法院拘押，但非官方結果顯示，他將以壓倒性得票當選家鄉達沃市市長，其兩個兒子也預計當選公職，一人連任國會議員，另一人當選達沃市副市長，並可能代被扣押的父親履職。分析指出，杜特爾特被捕提高了其家族的支持度。

（日經亞洲/BBC/中央社）

相關字詞﹕薩拉（Sara Duterte-Carpio） 杜特爾特 小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.） 2025菲律賓中期選舉

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