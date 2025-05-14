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100國正面觀感淨值調查 中國超美

【明報專訊】周一（12日）發布的一項全球100國家超過11萬人的民調顯示，自美國總統特朗普今年1月重返白宮後，美國在全球受歡迎的程度大跌，而且在正面觀感淨值方面被中國超越。

訪逾11萬人 美+22%跌至-5%

這項「2025民主觀感指數」（Democracy Perception Index）調查由總部設於丹麥哥本哈根的非牟利組織民主聯盟基金會（Aod）及民調公司Nira Data在4月9日至23日所做，該指數總結了全球對民主、地緣政治及主要國際強權的看法，調查訪問了100個國家逾11萬人。

調查將受訪者對各國的觀感作評分，由-100%至+100%，其中對美國的淨觀感（net perception）評分從去年的+22%下跌至-5%，顯示對美國持負面看法的受訪者超過持正面的。調查也顯示，對美國持正面觀感的國家比例從由去年的76%下跌至今年的45%，而對中國的淨觀感評分由去年的+5%上升至今年的+14%。民調指出，中國在全球大部分地區的受歡迎程度持續提升，超越了美國，並除歐洲外在其他地區都錄得正面評價。

以色列最不受歡迎 特朗普最負面

2022年俄軍入侵烏克蘭，俄羅斯聲譽一落千丈，儘管其形象正改善中，但受歡迎程度仍略低於美國。以色列則是今次調查中在全球聲譽最差的國家，尤其是在中東和南亞。即使是和以色列有緊密關係的歐洲國家如德國，以色列也不受歡迎，這顯示以色列政府在加沙及西岸的行為愈來愈令人不滿。

調查的100個國家中，82國受訪者對特朗普的看法負面，這一比例高於俄羅斯總統普京及中國國家主席習近平，俄中元首分別在61國和44國家錄得負面看法。

在一系列政治、文化和精神領袖中，包括美國富豪馬斯克、微軟創辦人蓋茨、已故教宗方濟各等，特朗普的得分最低。民主聯盟基金會創辦人、北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）對於美國在全球受歡迎程度大跌並不感到意外，「特朗普引發了貿易戰，在橢圓形辦公室喝斥烏克蘭總統，讓盟友感到無助，敵人則更加膽大妄為」。

（路透社/Politico）

相關字詞﹕中國 觀感 民調 美國 特朗普2.0

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