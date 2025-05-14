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卡塔爾有意贈波音機 特：不接受是蠢人

【明報專訊】對於卡塔爾有意贈送波音飛機的爭議，美國總統特朗普周一（12日）駁斥此事引發的疑慮，還說不接受這樣的禮物是「蠢人」。然而美國國內批評之聲四起，當中不乏共和黨議員及特朗普的忠實支持者，抨擊事件為「政治毒藥」、特朗普政府的「污點」等。

特朗普周一啟程往中東前在白宮回應記者提問時表示：「我認為這是卡塔爾很棒的舉動。我非常欣賞。我永不會拒絕這樣的提議。我的意思是，如果我說『不，我們不想要一架免費的、非常昂貴的飛機』，那我就是愚蠢的人（stupid person ）。」有記者問他卸任後，會否以私人理由使用該架飛機時，特朗普發怒說：「你要為你的問題而感到難為情。」

美媒周日披露，鑑於新的空軍一號要於2027年才交付，特朗普為填補汰舊換新的空檔期，想接受卡塔爾王室捐贈的一架約值4億美元波音747-8型豪華飛機。儘管特朗普和白宮俱聲稱，此卡塔爾的飛機是給美國國防部的餽贈。卡塔爾也淡化事件，稱該飛機是兩國國防部的「轉讓」。

不過，包括保守陣營等很多人仍認事件涉及憲法、道德及保安問題。美國憲法禁止官員未經國會同意而收受外國政府或王室的禮物。

保守派轟政治毒藥 盟友斥污點

保守派政治評論員夏皮羅（Ben Shapiro）周一稱卡塔爾之禮是「政治毒藥」，抨擊特朗普接收飛機會破壞其議程和聲譽，「縱然不犯法，這也是不光彩的事」。特朗普的極右派盟友盧默（Laura Loomer）稱此事倘屬實，是特朗普政府的「污點」，她「極之失望」。

（法新社/CNN）

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