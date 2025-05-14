中東行繞過以色列 美遭質疑步調不一

特朗普在出訪中東前多項外交政策讓以色列措手不及。哈馬斯周一宣布釋放最後一名生還的美以雙重國籍人質亞歷山大，這在以色列引起複雜情緒，因以方一直擔心美國會另行與哈馬斯談判以釋放其公民，而犧牲其他以色列人質。

特朗普上周突然決定停止對也門胡塞武裝的軍事行動，並達成停火協議，當中沒有要求胡塞武裝停止攻擊以色列，令以色列大感意外。美國最近亦與以色列宿敵伊朗展開間接核談判，並擱置以色列轟炸伊朗核設施的計劃。特朗普上周三表示，他未決定在新的伊朗核協議下，是否允許德黑蘭擁有民用鈾濃縮項目，意味白宮在談判中對這一核心問題可能保持靈活。另外，以色列縱使全面撤銷美國進口貨的關稅，仍被特朗普政府加徵17%「對等關稅」。

經濟優先 美待以態度比預期強硬

特朗普對以色列的態度遠比許多以色列人預期強硬。這一轉變也反映共和黨內「美國優先」派系日益壯大的影響力，以及特朗普在重塑美國全球貿易關係過程中，優先考量經濟成果。

以總理內塔尼亞胡親信、戰略事務部長德爾默上周前往美國與華府官員開會，會後一名以色列官員透露，以方認為雙方在伊朗核談判和加沙停火談判上仍與美國保持一致，「跳探戈時偶爾踩到彼此的腳也是常事」。

不過，以色列智庫「國家安全研究所」（INSS）高級研究員古贊斯基表示，愈來愈多人認為特朗普政府正將其中東利益與以色列的利益分割，「美國正在中東推動另一套劇本，而這未必包括以色列」。

（華爾街日報）