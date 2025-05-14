特朗普中東招商首站沙特 盼吸萬億 簽戰略經濟伙伴協議 涉能源礦產「空前規模軍售」

特朗普的專機抵達利雅得哈立德國際機場後，獲沙特王儲穆罕默德迎接，兩人走過紫色地氈。在政府總部舉行的午宴過後，特朗普與穆罕默德簽署一項戰略經濟伙伴關係協議，涵蓋能源、採礦和國防等領域的合作。

白宮稱沙特將向美國投資6000億美元，其中包括一項價值近1420億美元的軍售協議，將由美國企業向利雅得提供最先進的軍事設備與服務。

協議還包括總值142億美元的GE燃氣渦輪發動機和能源解決方案、48億美元的波音737-8型客機。沙特的科技公司DataVolt則將投資200億美元於美國人工智能（AI）數據中心、能源建設。

美晶片龍頭領袖隨行 研加強合作

特朗普任內首次外訪揀選沙特、卡塔爾、阿聯酋，突顯這些國家的地緣政治作用日益重要，同時反映他渴望獲得這3個富裕國家的經濟利益。與特朗普同行的除了國務卿兼國家安全顧問魯比奧、國防部長海格塞斯等官員，還有包括晶片龍頭NVIDIA、ChatGPT開發商OpenAI、AI數據分析軟件供應商Palantir等美企領袖。

白宮人工智能和加密貨幣事務負責人薩克斯針對拜登卸任前提出的「AI技術擴散框架」（以三級制方式限制出口最先進AI晶片），在會上表示美國毋須阻礙人工智能晶片和技術擴散到沙特等盟友以管理國家安全風險，反映美國將加強與中東合作發展技術的興趣。

沙特接連盛事 專家質疑投資餘裕

沙特1月承諾於今後4年間向美國投資6000億美元，特朗普則表明期望達1萬億美元。經濟學家認為，沙特會在其任期增加對美投資，卻不大可能接近1萬億美元。彭博社昨指出，沙特王儲改革國家經濟的龐大計劃和預期舉行的國際盛事如2030年世博、2034年世界盃，所需近2萬億美元，加上油價下跌，沙特不再如往年擁有龐大盈餘可供海外投資。其逾9000億美元主權財富基金「公共投資基金」便減少了多個項目的預算，還要增加貸款以維持項目承諾；王儲的「未來城」（Neom）開發計劃亦局部減縮了規模。

曾任國際貨幣基金駐沙特代表的經濟學家卡倫說：「我不知他們（沙特）怎樣籌得近6000億美元，更遑論1萬億美元。」新美國安全中心（CNAS）兼任高級研究員津巴（Rachel Ziemba）認為，美國跟沙特會增加在經濟、能源、人工智能、投資方面的合作聲明和願景，但非具體行動。

特朗普周三和周四將分別訪問卡塔爾和阿聯酋。他透露之後可能轉飛土耳其。俄羅斯總統普京周日提議周四與烏克蘭在伊斯坦布爾重啟直接談判。

澤連斯基赴土國等普京 魯比奧赴會

烏克蘭駐土耳其大使館周二表示，烏克蘭總統澤連斯基正前往土耳其首都安卡拉，為周四可能在伊斯坦布爾與俄羅斯總統普京會談準備。正在沙特阿拉伯訪問的美國總統特朗普昨表示，美國國務卿魯比奧將出席預定於周四在土耳其舉行的俄烏會談。特朗普指出，這場會談「有可能產生一些好結果」。

（紐約時報/CNN/路透社/彭博社/BBC）