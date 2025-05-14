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韓進步派盼「台有事不介入」 李在明倡務實議員提動議

【明報專訊】時任日揆安倍晉三2021年提出「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」論述（按：此處「有事」為日語概念，指戰爭等重大緊急狀况），日本政界和社會主流基本上未見強烈異議。對比之下，韓國對被捲入台海危機的態度負面得多，左傾自由派的共同民主黨、祖國革新黨和進步黨22名國會議員上月29日正式在國會動議「台灣有事時不介入」，尋求禁止韓國政府以任何形式介入台灣衝突，便是其一例子。

幾個發起議案的議員稱，韓國外交和安全原則只能是以朝鮮半島和平穩定為先，「尤其絕對不能介入，可能成哪一方代理人戰爭的兩岸衝突」，而且要求華府與韓國締約承諾「不會調動駐韓美軍應對朝鮮半島以外衝突」，擔憂駐韓美軍介入兩岸衝突會令韓國被捲入。惟韓國政界在這問題其實存在一定黨派差異，韓國保守派相對反華，像執政國民力量黨前黨魁韓東勳便狠批這動議是「親中（以小）事大屈辱外交路線的極至」。

隨着共同民主黨黨魁李在明可望下月上台，他近期在對日問題展示務實姿態，屢表明「日韓兩國在經濟與安保方面的合作十分重要」，還罕有地在大選前不久派出外交安保顧問金鉉宗訪美，試圖紓緩美國政界對其肯否延續美日韓合作基調的質疑。惟在台海問題上，李在明料跟美日有一定的不同調，他去年3月曾表明兩岸議題跟韓國無關，「為什麼招惹中國？隨便這邊說『謝謝』，台灣那邊說『謝謝』，這樣不可以嗎？為什麼不時惹事生非？」他後來解釋是想表達韓國需務實外交，避免對華關係惡化，損害國家利益。

饒義：韓認為日對台海衝突涉更大利益

研究東亞安全的美國智庫專家饒義向本報解釋，韓國人——特別是自由派（進步派）——憂慮被捲入台海戰爭，「他們認為日本在這種戰鬥（台海衝突）中擁有比韓國大得多的利益」。

清大中日關係專家劉江永則稱，中日關係難點在於釣魚島（日稱尖閣諸島）主權歸屬，日本民間對安倍「台灣有事」論未有強烈反彈，是因為日本人相信如台灣問題以武力解決，勢將令釣島捲入軍事衝突甚至戰爭，令其眼中的主權受損。

相關字詞﹕李在明 韓國 台海局勢 美日同盟 安倍晉三 台灣有事

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