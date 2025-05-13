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菲中期選變相公投 牽動未來政治版圖

【明報專訊】菲律賓中期選舉昨天（12日）舉行，總統小馬可斯與副總統薩拉兩大政治家族關係決裂的情况下，令選情備受關注。這次選舉不僅被視為總統小馬可斯政府的非正式公投，當中改選參議院一半議席的結果，亦決定會否通過對副總統薩拉（前總統杜特爾特之女）的彈劾，並牽動菲律賓未來3年政治版圖。

昨天的選舉將選出全體眾議員、半數參議員，及各省市首長及地方議員合共逾1.8萬個公職，亦被視為3年後總統大選前哨戰。菲國有民間團體去年12月提出彈劾狀，指控薩拉濫用公共資金及密謀暗殺小馬可斯等，眾議院今年2月通過彈劾，參議院將於7月展開彈劾審訊，因此參院選舉結果將影響彈劾審訊結果。

菲律賓傳媒 GMA News昨根據已統計的一半選票顯示，薩拉支持的候選人有望獲得4個議席，小馬可斯支持的候選人則預計可獲6席。

另外，根據已統計的六成選票顯示，因任內發動血腥「反毒戰」而涉反人類罪、已被送到荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）受審拘留的前總統杜特爾特，將再度當選家鄉達沃市市長一職。

（彭博社/法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.） 薩拉（Sara Duterte-Carpio） 2025菲律賓中期選舉 杜特爾特 菲律賓

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