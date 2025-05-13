英公布收緊移民政策 英語要求升永居需10年

未提及「BNO簽證」受影響否

工黨政府推動「一攬子的激進改革方案」一方面源於近年有大量移民抵英——淨移入人數在2023年6月達到90.6萬的新紀錄，在截至去6月的12個月內，淨移入人數亦有約72.8萬人。加上法拉奇領導的右翼民粹反移民「英國改革黨」本月1日在地方選舉大捷，都令施紀賢面對削減淨移民人數的壓力。

高技術人士可經快速途徑獲永居

根據新計劃，移英人士將需要留在英國居留10年後才可申請永久居留，而不是目前的5年門檻。高技術、有較多貢獻人士，例如護士、醫生、工程師及人工智能（AI）專家等，則會有快速途徑取得永居資格。新措施亦會限制技術工人簽證申請者需為大學畢業生，及阻止護理行業招聘海外僱員和要求企業增加對本地工人的培訓。

政府亦會提高所有移英途徑的英語能力水平要求，確保希望在英生活和工作的人，能夠掌握更高水平的英語。政府更首次將英語能力要求擴展至移英人士的成年受養人，後者需證明有基本的英語理解能力，以協助他們融入社區、求職，並降低被剝削和虐待的風險。

施紀賢昨天在唐寧街辦公室舉行的記者會表示：「當人們來到我們國家，他們應致力融入並學習我們的語言。」他強調在英國定居是一項必須努力贏得的「特權」（privilege），而不是任何人應得的權利。

首相府表示，大量的外來移入人口導致英國公共服務體系資源緊繃、住房價格上揚，且僱主寧願僱用較便宜的外來勞動力，而不是投資、發展英國勞工的專業能力。 在新政策下，若被認定長期不合理依賴外來勞動力，企業可能遭政府撤銷引進、僱用外籍人士的執照。

此外，內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）周日亦預先透露，政府擬對有刑事紀錄的外籍人士鬆綁驅逐或遣送規定。未來不僅是遭判囚一年以上，而是任何在英國有刑事紀錄的外籍人士將更容易遭逐出境。

（法新社/路透社/獨立報/英國政府網站）