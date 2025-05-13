明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

莫迪指巴求停火 水源籌碼批恐怖主義

【明報專訊】印度及巴基斯坦近日因地區衝突爆發空戰，兩國昨天仍保持軍事戒備，但沿印巴邊境的印控克什米爾地區「大致平靜」。兩國軍事行動總監昨晚通熱線電話商討具體停火安排。印度總理莫迪於香港時間周一晚10時半發表全國電視講話，揶揄巴基斯坦因為其軍事基地被印度精準攻擊而破壞嚴重，遂於上周六接觸印度的軍事行動總局「懇求停止攻擊」。他說印方目前只是擱置行動，未來取決於巴方的行為。他說：「恐怖主義和貿易不能並存。恐怖主義和水不能並存。」

印度與巴基斯坦的軍事行動總監昨天下午5時通話討論停火。他們原定於同日中午通話，沒有對外披露押後原因。印度軍方在會後表示，雙方同意考慮採取時措施，確保邊境可以撤減軍隊。不過印度電視台引述消息人士稱，兩國所實施的制限措施仍然生效，包括中止貿易和關閉邊境。儘管印度當局周一（12日）重開了32個在衝突期間關閉的民用機場，宣布航空公司周二起正常運作。

印度為4月22日26名遊客遇襲身亡，5月7日攻擊巴基斯坦境內9處，巴方隨後宣稱擊落5架印度戰機及1架無人機，包括3架法製「陣風」戰機及兩架俄製戰機，而過程中巴方使用了中國製的殲-10C戰機參與行動。印巴兩國連續4天的炮擊空襲，造成逾60人身亡。兩國上周六（10日）宣布停火後，當晚仍互相指控對方違反停火協議。

（法新社/印度教徒報/PTI）

相關字詞﹕克什米爾 停火 巴基斯坦 印度 印巴軍事衝突

上 / 下一篇新聞