莫迪指巴求停火 水源籌碼批恐怖主義

印度與巴基斯坦的軍事行動總監昨天下午5時通話討論停火。他們原定於同日中午通話，沒有對外披露押後原因。印度軍方在會後表示，雙方同意考慮採取時措施，確保邊境可以撤減軍隊。不過印度電視台引述消息人士稱，兩國所實施的制限措施仍然生效，包括中止貿易和關閉邊境。儘管印度當局周一（12日）重開了32個在衝突期間關閉的民用機場，宣布航空公司周二起正常運作。

印度為4月22日26名遊客遇襲身亡，5月7日攻擊巴基斯坦境內9處，巴方隨後宣稱擊落5架印度戰機及1架無人機，包括3架法製「陣風」戰機及兩架俄製戰機，而過程中巴方使用了中國製的殲-10C戰機參與行動。印巴兩國連續4天的炮擊空襲，造成逾60人身亡。兩國上周六（10日）宣布停火後，當晚仍互相指控對方違反停火協議。

（法新社/印度教徒報/PTI）