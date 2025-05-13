波蘭指控俄特工策動燒商場 關閉領館

2024年5月，華沙瑪麗維爾斯卡（Marywilska）購物中心在大火中被完全摧毁。波蘭當局隨即展開調查，總理圖斯克周一在社交平台X表示：「我們現在可以肯定，瑪麗維爾斯卡購物中心大火是由俄羅斯特工下令縱火引起。」波蘭司法部與內政部發布聯合聲明，表示部分涉案者已被拘留，其餘疑犯已確定身分，但仍在逃，「這些人的行動是由一名居住在俄羅斯的人組織及指揮」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭已拘留並判處數名涉為俄情報部門實行破壞的人，他們被指控襲擊、縱火或企圖縱火等罪名。波、俄亦互相關閉部分領事館作為抵制。

歐盟與英談制裁 稱俄不能在戰火下談判

此外，法國、意大利、德國、西班牙、波蘭和歐盟官員周一到倫敦與英國外相林德偉舉行會談，他們商討對俄羅斯銀行業、央行及能源部門可能實施的新制裁。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯昨在倫敦呼籲俄羅斯停火，稱不能在戰火下舉行談判，指摘莫斯科「耍花招」。俄總統普京周日公開提議本周四在土耳其與烏克蘭直接談判，烏總統澤連斯基其後挑戰普京當日在伊斯坦堡面對面和談，烏克蘭外交部長西比加昨稱，未收到俄方回覆。

（法新社/中央社）