特朗普簽令促降處方藥價 藥廠警告減研發

特朗普周日在社交平台預告簽署有關行政命令，稱他將實施「最優惠國」政策，即「美國將支付的藥價與全球任何一個支付最低價格的國家相同」，並稱美國處方藥成本降低，將由其他國家的較高藥價來抵消。特朗普沒提及有關計劃適用於哪類保險或涉及多少種藥物，但他說「這將在多年來首次為美國帶來公平」，且美國的醫保成本「將以前所未有的幅度降低」。

特朗普不滿美國獨撐成本捱貴藥

藥業游說組織PhRMA反對這政策，認為限制藥價會損害美國的藥物研發，對病患不利。不過特朗普周日反駁這論點，批評藥廠多年來都說這是研發成本，但結果所有這些成本，最終由美國的「傻瓜」獨力承擔。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，這項行政命令可能只會影響涵蓋聯邦醫療保險（Medicare）並在診所提供的部分藥物，例如用以治療癌症的注射藥物。目前Medicare為約7000萬美國長者提供醫療保險。

在美國，「原廠藥」（Brand drug）的平均藥價確實是其他發達國家的3倍。這種價格差異，是因為其他國家由政府監管製藥價，但美國的藥價是製藥公司與代表醫療保險公司的中間人透過複雜且不透明的談判來決定。藥廠辯稱，美國的高價藥價帶來額外好處：由藥業資助的分析發現，和其他國家相比，美國患者能更快獲得藥物，且所受的保險限制更少。

特朗普首個總統任期也提出類似提議，但因製藥業的強烈反對，計劃最終未能實現。

（紐約時報/華盛頓郵報/CBS/金融時報）