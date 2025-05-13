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海灣3國各有所求 特朗普經濟外交吸投資

【明報專訊】特朗普周二起訪問沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋。美國有線新聞網絡（CNN）指出，3國盼從特朗普身上獲得的東西皆盡不同：沙特尋求在軍事和發展核能方面加強與美合作；阿聯酋想獲得美國人工智能（AI）晶片；卡塔爾則希望美方能撤銷針對敘利亞的制裁。

沙特與美國去年近乎達成大規模防衛與貿易協議，時任拜登政府要求用沙特跟以色列關係正常化作為條件，但最終利雅得堅持要求以色列承諾推進巴勒斯坦立國，致協議停滯。專家估計，特朗普將不計較以色列與沙特是否建交，有機會跟沙特簽訂大規模投資協議。與利雅得關係密切的沙特評論員希哈比透露，沙特將尋求白宮保證實行「更有效率的採購制度」，讓海灣國家能遠比現時更快且容易獲得美國彈藥和軍備，他亦指沙特聚焦獲得美國對海灣地區的安全保證。CNN周日報道，沙特也正尋求跟美方合作發展民用核計劃，惟其堅持本土提煉鈾，惹來美國和以色列憂慮會令核武擴散。

阿聯酋正致力成為全球AI中心，專家指出，特朗普上周廢除拜登任內限制美國先進晶片出口至全球逾120個國家，對阿聯酋是利好消息，他們亦認為如美方跟阿聯酋商議新的晶片出口規例，對後者而言是最好的安排。

海灣國家近年尋求以斡旋衝突提升全球影響力和地位。英國國際戰略研究所（IISS）中東政策高級研究員阿爾哈桑稱，海灣國家正透過扮演調解者，展示它們是協助實現特朗普政治議程不可或缺的伙伴。卡塔爾跟敘利亞新政府關係密切，正尋求美國等西方國家撤銷巴沙爾時期的對敘制裁。

另一方面，特朗普雖希望海灣3國能協助解決加沙、伊朗等棘手政治問題，但現實上有難度，他將轉往經濟外交吸引阿拉伯國家大規模投資美國，向美國人展示「美國優先」成就。

（CNN/BBC）

相關字詞﹕斡旋 AI晶片 核能 軍事 阿聯酋 卡塔爾 沙特阿拉伯 特朗普

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