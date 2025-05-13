特朗普擬收卡塔爾送空軍一號惹爭議 多哈稱屬「轉讓」未拍板 美國內嘩然左右齊轟

紐時：卸任後捐總統圖書館 可續使用

美國廣播公司（ABC）周日（11日）援引消息人士報道，該架擬用作空軍一號使用的豪華波音飛機，將在特朗普本周訪問卡塔爾時正式公布和以禮物形式餽贈。最少兩名知情高官向《紐約時報》透露，那架飛機將當作送贈美國政府使用的禮物接收，在特朗普卸任後捐給特朗普總統圖書館，意味特朗普可能在卸任後仍會使用該架飛機。

特朗普周一出發訪問卡塔爾等中東國家，他周日晚在其社交平台Truth Social發文證實準備接收飛機，寫道：「國防部將收到一份『禮物』，一架『免費』的747飛機，暫時地取代有40年機齡的空軍一號，交收將非常公開而透明……」

一架商用波音747-8型新機售價約4億美元（31億港元），這可能是美國政府曾經收到過的最昂貴禮物。曾為卡塔爾政府做游說工作多年的現任司法部長邦迪、白宮法律顧問沃林頓草擬的分析報告，指所收飛機交予美國空軍及卸任前轉讓予總統圖書館，而非特朗普本人，這宗捐贈「合法許可」，因為收受飛機不涉及任何官方行為，所以不屬賄賂。

惟有政府律師表示，這會違反憲法「禁止聯邦官員未經國會批准而收受外國政府的經濟利益」、防止官員受賄和外國影響的外國薪酬條款。另有執法部門消息人士告訴有線新聞網絡（CNN），採用外國政府贈送的總統專機將構成「保安噩夢」。

餽贈消息傳出後引發各界嘩然。美國極右派特朗普盟友盧默（Laura Loomer）說，接受卡塔爾贈送的飛機將為特朗普政府帶來污點。她指卡塔爾資助的哈馬斯與真主黨這些伊朗代理人，殺害了美國軍人。

民主黨全國委員會（DNC）表示，此舉證明特朗普利用總統職位謀取個人利益。民主黨籍眾議員莫里森（Kelly Morrison）表示，這樣的贈與等同「明目張膽的貪污」與違憲。

白宮發言人萊維特則表示，會依法接收外國政府送贈的任何禮物，「特朗普總統的政府保證完全透明」。

民主黨指明目張膽貪污 白宮：依法透明

卡塔爾政府發言人回應報道時表示，在特朗普訪問期間送贈之說「不準確」。卡塔爾跟美國兩國國防部正考慮「轉讓」（transfer）飛機臨時用作空軍一號的可能，有關問題待法律部門檢視，未下決定。

特朗普在第一個總統任期已向波音訂購了兩架新空軍一號，原定2022年交付，惟一再延誤。空軍上周告訴國會，波音遲至2027年才能交付。特朗普再上台後一直想有替代方案。他今年2月曾參觀一架停泊於佛羅里達州棕櫚灘國際機場、由卡塔爾擁有的約10年機齡的波音747-8KB型飛機。當時報道普遍指他考慮用作新的空軍一號。

（紐約時報/彭博社/CNN）