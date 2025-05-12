英擬調高移民門檻 企業僱外勞須先證積極聘本土人

據外界獲悉的計劃大綱，政府將成立專責小組，針對各行各業進行調查，找出哪些產業「過度依賴外籍勞工」，藉此作為調整簽證政策與培訓資源配置的依據。除了技術移民簽證申請人的學歷，外勞的英語能力要求亦會提高。此外，留學生畢業後可能不再有逗留權。

對於屢次無法證明自己在積極招募英國本土職員而求諸海外的公司，可能會喪失聘用海外僱員的僱主擔保許可牌照（sponsor licence）。企業須制定國內培訓計劃提高英國人的技能和聘用水平。

淨移民人數大增 內政大臣歸咎前朝

法拉奇領導的右翼民粹反移民英國改革黨本月1日在地方選舉大捷，工黨首相施紀賢面臨削減淨移民人數的壓力。英國淨移民人數於2023年6月刷新90.6萬的紀錄，相當於2019年同期18.4萬人的接近5倍。顧綺慧歸咎前朝保守黨政府：「我們接手了一個失敗的移民制度，前朝政府將歐盟的自由流動制度，替換成自由市場實驗。我們決定採取行動，恢復對移民制度的控制和秩序。」

（路透社/BBC/英國政府網站）