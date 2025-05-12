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良十四世表明沿襲前任遺志 另稱AI屬重大問題

【明報專訊】羅馬天主教新任教宗良十四世（Leo XIV）昨日（11日）主持就任後首場主日彌撒，他上周六（10日）到羅馬市中心的聖母大殿，在其前任方濟各的墓前祈禱，其後回到梵蒂岡，首次以教宗身分與全體樞機正式會晤。良十四世表明將沿襲方濟各遺志，致力於社會公義，與當代世界進行勇敢的對話。他特別提到人工智能（AI）是人類面臨的重大問題之一。

昨日是良十四世當選後的首個主日，他在聖伯多祿大殿地窟接近聖伯多祿之墓的祭台主持彌撒後，登上大殿的中央陽台向信眾發表講話。他針對烏克蘭、加沙、印巴等地的戰火和衝突，再次呼籲結束戰爭，他說：「在今天第三次世界大戰零星爆發的戲劇化局面裏，正如已故教宗方濟各屢次提到的，我也向世界權貴再次發出永遠及時的請求：不要再有戰爭﹗」

牧徽格言公布 展奧斯定會聯繫

之前一日，良十四世在會見全體樞機時表示將以方濟各為榜樣，關懷弱勢，全心全意事奉和過簡樸生活。他又向樞機們提及人工智能（AI）問題，「在我們這個時代，教會向每個人提供了社會教學的寶庫，以應對另一場工業革命和人工智能領域的發展，這些發展對捍衛人類尊嚴、正義和勞工潛存新挑戰」。方濟各生前直指AI對人類構成威脅，主張制定國際條約規範。

良十四世上周四當選第267任教宗，是首名出自奧斯定會的教宗。梵蒂岡前天公布了其新牧徽和格言（圖B），大致沿用其晉牧時的選擇，展現他與奧斯定會的聯繫——牧徽上盾牌斜切成兩個部分，左上是藍底襯一朵白色百合花，右下是《聖經》上托着一顆冒着火焰被箭刺穿的心，這指涉了聖奧斯定皈依時對上主的話：「以祢的聖言刺穿了我的心」；格言「在唯一的天主內，我們合而為一（In Illo uno unum）」則取自聖奧斯定的講道集。

（梵蒂岡新聞/法新社/英國獨立報）

相關字詞﹕反戰 天主教 教宗方濟各 人工智能（AI） 梵蒂岡 教宗良十四世

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