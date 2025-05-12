明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

普京拋無條件直接談判 澤連斯基稱周四土耳其見

【明報專訊】俄羅斯總統普京昨日公開提議周四（15日）在土耳其伊斯坦布爾跟烏克蘭恢復直接談判，且不設先決條件。烏克蘭總統澤連斯基周日原先表示已準備好會談，前提是俄羅斯須先同意基輔與歐洲提出的周一起無條件停火。惟在香港時間今日凌晨，特朗普表態敦促烏克蘭「立即」接受普京提議後，澤連斯基宣布周四會在土耳其「等待普京」，希望俄方不會再找藉口。

普京不排除談判期間可達成停火

普京在完成「偉大衛國戰爭」勝利日（即蘇聯的二戰歐戰勝利日）的紀念巡遊及相關活動後（即其單方面宣布的3日休戰結束後），周日凌晨在克宮舉行電視直播的記者會，提出與烏克蘭恢復「在2022年中斷」直接談判，「我強調，沒任何先決條件」。他提議會談安排於周四在伊斯坦布爾舉行。克宮周日表示，普京跟土耳其總統埃爾多安通電話，獲後者表明全力支持上述提案並作出相應安排。

「我們不排除在談判期間，我們可以同意達成某些新的停火。」普京強調提案已放在枱面，承諾願與烏方嚴肅談判，想透過會談「杜絕衝突根源，並建立長久維持的和平」。英國、法國、德國和波蘭領袖上周六到基輔，與烏克蘭提出周一起停火30日的建議，表明如俄方拒絕，則會大幅加強對俄制裁。普京對此未正面回應，但批評歐洲的「最後通牒」和「反俄論調」。

法新社分析，普京所稱的「衝突根源」一般指俄國對烏克蘭及西方的指控，用以合理化全面侵烏，例如承諾把烏克蘭「去納粹化」、保護烏東的俄語使用者、抵制北約擴張及阻止烏克蘭向西方地緣政治傾斜。

澤連斯基原要求俄先應歐烏提議停火30日

澤連斯基周日在社交平台X回應普京的直接談判提議，指俄羅斯終於開始考慮結束戰爭，屬「積極信號」，「期望俄羅斯確認周一起實施全面、持久且可靠的停火，烏克蘭已準備好會談」，但前提是俄方先同意周一起無條件停火。

特朗普：烏應「立即」同意普京談判提議

法國總統馬克龍返國途中向傳媒表示，普京的提案並「不足夠」，對方在尋找出路，但仍想拖延時間。特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格至周日仍表示，俄方應先執行30日無條件停火，之後進入全面和談，「而非掉轉次序」。惟數小時後，特朗普在自家社交平台Truth Social稱，普京不想跟烏克蘭有停火協議，但想周四在土耳其見面就可能結束血腥殺戮談判，「烏克蘭應該『立即』（按：用上全大楷）同意，至少他們將可判斷有無可能達成協議」，即使無法達成協議，歐洲領袖和美國屆時也會知道應如何相應行事。

不久，澤連斯基在社交平台X表示：「我們等待明天（周一）起有全面和持久的停火，以為外交提供必要基礎。沒有理由延續殺戮，我周四會在土耳其等待普京。親自（personally）。我希望這次俄羅斯人不會再找尋藉口。」

（路透社/BBC/WSJ/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕土耳其 普京 停火 談判 澤連斯基 烏克蘭 俄軍侵烏 俄羅斯 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞