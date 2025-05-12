普京拋無條件直接談判 澤連斯基稱周四土耳其見

普京不排除談判期間可達成停火

普京在完成「偉大衛國戰爭」勝利日（即蘇聯的二戰歐戰勝利日）的紀念巡遊及相關活動後（即其單方面宣布的3日休戰結束後），周日凌晨在克宮舉行電視直播的記者會，提出與烏克蘭恢復「在2022年中斷」直接談判，「我強調，沒任何先決條件」。他提議會談安排於周四在伊斯坦布爾舉行。克宮周日表示，普京跟土耳其總統埃爾多安通電話，獲後者表明全力支持上述提案並作出相應安排。

「我們不排除在談判期間，我們可以同意達成某些新的停火。」普京強調提案已放在枱面，承諾願與烏方嚴肅談判，想透過會談「杜絕衝突根源，並建立長久維持的和平」。英國、法國、德國和波蘭領袖上周六到基輔，與烏克蘭提出周一起停火30日的建議，表明如俄方拒絕，則會大幅加強對俄制裁。普京對此未正面回應，但批評歐洲的「最後通牒」和「反俄論調」。

法新社分析，普京所稱的「衝突根源」一般指俄國對烏克蘭及西方的指控，用以合理化全面侵烏，例如承諾把烏克蘭「去納粹化」、保護烏東的俄語使用者、抵制北約擴張及阻止烏克蘭向西方地緣政治傾斜。

澤連斯基原要求俄先應歐烏提議停火30日

澤連斯基周日在社交平台X回應普京的直接談判提議，指俄羅斯終於開始考慮結束戰爭，屬「積極信號」，「期望俄羅斯確認周一起實施全面、持久且可靠的停火，烏克蘭已準備好會談」，但前提是俄方先同意周一起無條件停火。

特朗普：烏應「立即」同意普京談判提議

法國總統馬克龍返國途中向傳媒表示，普京的提案並「不足夠」，對方在尋找出路，但仍想拖延時間。特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格至周日仍表示，俄方應先執行30日無條件停火，之後進入全面和談，「而非掉轉次序」。惟數小時後，特朗普在自家社交平台Truth Social稱，普京不想跟烏克蘭有停火協議，但想周四在土耳其見面就可能結束血腥殺戮談判，「烏克蘭應該『立即』（按：用上全大楷）同意，至少他們將可判斷有無可能達成協議」，即使無法達成協議，歐洲領袖和美國屆時也會知道應如何相應行事。

不久，澤連斯基在社交平台X表示：「我們等待明天（周一）起有全面和持久的停火，以為外交提供必要基礎。沒有理由延續殺戮，我周四會在土耳其等待普京。親自（personally）。我希望這次俄羅斯人不會再找尋藉口。」

（路透社/BBC/WSJ/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）