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中美貿談結束 美財長：有重大進展 美貿易代表稱達協議 「分歧未必如當初所想那麼大」

【明報專訊】一連兩日在瑞士日內瓦舉行的中美經貿高層會談昨日（11日）結束，代表美國出席的財長貝森特和貿易代表格里爾都有唱好成果。貝森特形容會談有「重大進展」，到周一會公布更多資訊，格里爾則形容這兩日「非常具建設性」。在會議首日結束後，美國總統特朗普已表示首日會談「非常良好」，雙方「在友好但具建設性的態度下就全面重設談判」。至截稿前，以國務院副總理何立峰為牽頭人的中國尚未回應，官媒亦未有進一步消息。

「我很高興向大家報告，在這場非常重要的中美會談中，我們達至重大進展（substantial progress）。」貝森特表示已向特朗普通報會談進展，周一會有更完整的簡報會介紹細節，強調會談富有成效。格里爾則指這是「非常具建設性的兩日」，形容結論是「我們跟中方伙伴達成的交易（deal，或譯協議）」將有將減少美國的全球貿易逆差，「重要的是明白我們可以有多快達成協議（agreement），反映分歧未必如當初所想那麼大」——他另外指中方官員是「難纏的談判人員」。不過，從外媒引述貝森特的言論，他未有特別提到中美有協議達成。

貝森特稱今再交代細節

這次是「特朗普2.0」發動關稅戰後中美首場經貿高層會談，中方對外公布派出國務院副總理何立峰為牽頭人，與美方牽頭人貝森特會談，外界關注公安部長王小洪有否與會，但至昨日仍未有任何消息。經歷上周六合共約8小時的會談後，路透社引述知情人士透露，第二日會談在當地時間周日上午10時（本港時間周日下午4時）過後展開。

首日後特朗普形容中美談判「全面重設」

在會談首日後，貝森特和格里爾以至中方官員都沒有對外發言，惟特朗普本港時間昨晨在旗下社交平台Truth Social發文，表示首日會談「非常良好」，雙方討論很多議題並達成共識，取得「重大進展」。他形容中美「在友好但具建設性的態度下就全面重設（total reset）談判」，希望見到中國對美國企業更加開放，稱這將對兩國都有利。其商務部長盧特尼克周日指貝森特已表明其一目標是緩解緊張，美方亦會審視能否「重設」對話，尋求解決高關稅令中美企業往來陷入停滯的現况。

另一方面，彭博社昨稱中方視今輪會談為試探性，並引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯指，中方代表團會評估美方在多大程度上認真尋求突破。

（彭博社/法新社/紐約時報）

（關稅戰）

相關字詞﹕格里爾（Jamieson Greer） 中美關稅戰 中美貿易戰 盧特尼克（Howard Lutnick） 中美角力 關稅戰 貝森特 何立峰 特朗普

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