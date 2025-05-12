巴實權陸軍參謀長 強硬應敵博取民心

穆尼爾1968年出生於拉瓦爾品第的旁遮普族家庭，其當教師的父親因1947年印巴分治，從印度移居巴基斯坦。穆尼爾不像傳統軍人家庭出身的子弟畢業於較精英的軍事學院，而是透過就讀軍官訓練學校參軍。他2016年任陸軍軍事情報總監，2018年升任三軍情報局局長。

學者：倘應對得當 助淡化政治打壓污點

前總理伊姆蘭汗2018年至2022年執政時推動民眾反對軍方，2019年撤去穆尼爾的三軍情報局局長職位。2022年夏巴茲上台後，穆尼爾升任陸軍參謀長，自此鐵腕管控巴國政治、安全和經濟，被指操縱去年國會大選，打擊伊姆蘭汗和其巴基斯坦正義運動黨。美國喬治城大學南亞事務教授沙阿表示，如穆尼爾在今輪軍事應對印度得當，或有助淡化國內政治打壓的污點，令民眾留下他敢於抗敵的正面印象。

曾跟穆尼爾共事多年、現已退休的前三軍參謀長（這職位在巴基斯坦反而位階低於陸軍參謀長）賽義德（Muhammad Saeed）指，對印度採取軍事行動並非穆尼爾一人可決定，但當政府授權他那樣做，「他將毫無保留」。

（衛報/金融時報）