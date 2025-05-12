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邊境爆炸未止 印度巴基斯坦維持停火 美提解決克什米爾問題 巴基斯坦歡迎印度冷待

【明報專訊】印度和巴基斯坦上周六（10日）宣布於當地當天下午5時（香港時間晚上7時半）起海陸空停火，惟數小時後克米什爾控制區邊界持續傳出爆炸聲，印巴互相指控對方違反承諾，惟雙方停火協議基本上仍生效。美國總統特朗普繼前日率先公布印巴停火並邀功後，昨日再表示會與兩國合作，探索克什米爾問題的解決辦法，巴基斯坦歡迎美方提及這議題，但印度對此反應冷淡。印媒指印巴昨有軍事行動總監級別的通話，但暫未去到國安顧問和外長級別。

印控克什米爾上周六夜間再次停電及傳出炮火和爆炸聲，延至黎明恢復平靜。印度外交秘書唐勇勝指控巴方三番四次違反停火協議，表明印軍已接獲指示，將強烈應對沿邊界與控制線的任何重複違反停火情况。巴基斯坦外交部反斥印方違反停火協議，強調巴方「仍忠實履行」停火協議。一名巴國前駐美大使歸功於美國再次介入斡旋。

這一輪印巴衝突肇因是印控克什米爾上月22日遭遇恐襲，新德里指控是巴方支援分離主義武裝所為，其後雙方升級至空戰。然而，恐襲發生時正在訪印的美國副總統萬斯原稱印巴衝突與華府無關，但到上周五，特朗普突然宣布美方成功斡旋印巴同意全面即時停火。

印炸巴基地 美憂核戰風險改介入

《紐約時報》指美國改變主意介入源自印巴空戰升級——巴軍努爾汗空軍基地上周六凌晨被炸，該基地是巴軍運輸中樞，極接近負責監管保護核武的巴軍戰略計劃組總部，令巴方深切憂慮核武指揮部「被斬首」。美國是由國務卿魯比奧和副總統萬斯負責斡旋，其中魯比奧在巴方發出「雙重信號」、即軍事報復兼召開由全國政黨和軍方領袖參與、可商量核武動用的「國家指揮當局」緊急會議（儘管防長後來否認有這會議）後介入，萬斯則跟印度總理莫迪通電話。

到美東上周六深夜，特朗普再在社交平台宣布會大幅增加與印巴的貿易，並將與兩國合作，「看看千年之後，解決辦法能否降臨到令人憂慮的克什米爾」。巴基斯坦對特朗普提及克什米爾問題表示歡迎，惟新德里ANI通訊社引述消息指，莫迪政府對克什米爾問題已有非常明確的立場，即只有一項議題——巴控克什米爾的回歸，除此之外唯一值得對話的是巴方交出恐怖分子，而且印方不願意也不需要任何人的調解。

（BBC/紐約時報/路透社/巴基斯坦黎明報/ANI）

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