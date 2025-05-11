特2.0研格陵蘭「脫歐入美」新招 改北方司令部分管

消息人士向CNN透露，有關調整美軍分工、把格陵蘭轉交北方司令部負責的部分討論，由特朗普上任前已開始，計劃的支持者指美軍歐洲司令部設於中歐，因地理距離有時忽略位於北冰洋和大西洋之間的格陵蘭。報道指，對美軍北方司令部而言，格陵蘭是阻擊任何敵方軍機或導彈飛往美國的有利位置，解密版本的美國情報體系年度威脅評估報告在有關敵手的章節中，4度提及格陵蘭，指中國和俄羅斯正尋求在當地擴大影響力。

美官員研予特殊地位 納美勢力範圍

路透社則引述兩名美國官員和一名知情人士報道，一些白宮國安會和國家能源主導委員會（NEDC，由特朗普2.0成立）官員正討論和計算跟格陵蘭簽署COFA的得失，參與者包括國安會西半球事務署理高級主任托米（Markus Thomi，本身是國安會歐洲暨俄羅斯事務副高級主任），而討論和簽約過程預料將繞過丹麥。美國目前僅與密克羅尼西亞、馬歇爾群島和帕勞3個太平洋島國各自簽訂COFA，美方一般向後者提供軍事保護和緊急事態管理等必要服務，換取美軍可在當地自由行動，以及大部分美國貨物可免稅進入當地市場。美媒2月曾報道，格陵蘭駐美代表曾約見至少一個以上太平洋島國的駐美大使，了解COFA安排。

（CNN/路透社）