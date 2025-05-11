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外媒：印巴展首場無人機衝突 現代戰爭新章

【明報專訊】印巴近日互以數十至數百架無人機偵察和攻擊對方，執行自殺式攻擊、偵測以至空中戰鬥等任務，被視為開啟現代戰爭史新篇章，BBC和《紐約時報》更形容這是人類史上首次無人機衝突。

印度國防官員前日指控巴軍出動了「300至400架」無人機從36處犯境測試印方防空系統。之前一天，巴軍指印軍無人機攻擊其人口密集城市，數小時間就截擊25架。印度昨日較早時指控巴方續以無人機襲擊境內地區。

兩國皆透過進口與自主開發技術來擴展無人機隊。印度倚賴以色列製產品，如偵察用「搜索者」和「蒼鷺」、自殺式無人機「哈比」和「哈洛普」，去年跟美國簽約購入具高空長續航能力的「掠奪者」和「海上衛士」，預計其無人機隊4年內將擴大至約5000架。《紐時》引述印軍退休指揮官舒克拉稱，印軍這次是首度動用自殺式無人機，屬「秘密武器」。

巴基斯坦從中國和土耳其進口先進無人機，如CH-4、「遊騎兵」高空遠航攻擊無人機，並有自主研製的戰鬥無人機「布拉克」和「沙帕爾」，庫存總約1000餘架，另在開發配合由人駕駛軍機的「忠誠僚機」類型無人機。巴軍無人機數量不及印度，但勝在自2015年起已用於反恐，較具實戰經驗。

印度數量佔優 巴基斯坦贏實戰經驗

美國海軍戰爭學院教授馬蒂澤克說，這場印巴衝突開啟無人機戰爭時代，無人機的偵察能力與精確度可決定戰事升級或克制，主導無人機戰爭者可掌控或塑造戰場。專家指無人機可用於誘敵或增加敵方雷達系統的壓力，還能用於攻擊、刺探情報和監控。惟印度國防分析家喬希認為，相較於戰機和重型導彈，無人機在持續戰鬥仍是「較低層次的軍事選擇」。

（BBC/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕印巴軍事衝突 印巴關係 印巴衝突 無人機 巴基斯坦 印度

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