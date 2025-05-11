互炸空軍基地後 印巴突即時停火 特朗普率先報喜邀功 印控克什米爾仍傳爆炸聲

特朗普在旗下社交平台Truth Social表示：「經過美國長夜斡旋，我很高興宣布印度和巴基斯坦同意全面及即時停火。恭喜兩國採取常識和大智慧。」其國務卿魯比奧隨後在社交平台X表示，自己與副總統萬斯在之前48小時先後接觸多名印巴高官，包括兩國總理莫迪和夏巴茲、印度外長蘇傑生、巴基斯坦陸軍參謀長蒙尼爾、印度國家安全顧問多維爾和巴基斯坦三軍情報局局長馬利克，其後印巴政府同意即時停火和在中立場地展開一系列議題的談判。據美國國務院的說法，魯比奧還有跟巴基斯坦副總理暨外長達爾通電話。

巴外長提沙特土耳其作用 後與王毅通電話

達爾也在X證實雙方停火，強調巴國在不損害主權和領土完整的大前提下，一直致力地區和平與安全。他接受巴媒訪問時透露，這是「完整」和「不偏不倚」的停火，指有30多個國家有外交介入，點名提到沙特阿拉伯和土耳其在促進停火上也有重要作用——沙特外相也有致電印度外長，促請新德里致力緩解緊張、結束與巴基斯坦的軍事對抗。夏巴茲則表示感謝特朗普的「領導力和積極作用」。在停火生效後，達爾還跟中國外長王毅通電話，巴國外交部指中方重申會繼續支持巴方維護主權和領土完整。

印外長：停火是兩國直接溝通促成

印度外交部表示，巴基斯坦軍方領袖昨日下午致電印軍對口單位時雙方同意停火，於印度時間下午5時（香港時間傍晚7時半）開始，並約定周一再通話。印度政府消息人士則向法新社表示，是他們兩國直接溝通促成。印度外長蘇傑生在X確認停火時強調，印度在反恐問題上仍會維持堅定和不妥協的立場。路透社則引述4名印度消息人士報道，新德里未有恢復半個月前中止的印巴《印度河水條約》。

事緣具主權爭議的印控克米什爾地區發生25名印度遊客和1名導遊遭親巴分離主義武裝組織槍殺，印度上周三（7日）空襲巴基斯坦9個地點造成31死，引爆兩國數十年來最嚴重衝突，連日累計已有66名平民罹難。外界的焦點則落在巴軍使用中國製戰機和導彈，似乎在對印空戰上取得軍事優勢。

昨凌晨戰火曾再升級 印巴互指先挑釁

到昨日凌晨起，印巴戰火一度再次升級。印度軍方指控巴基斯坦約於昨晨2時對印度26處發動了攻擊，包括空軍機場、印控克什米爾的旅指揮部、野戰補給站、火炮據點、導彈防空系統所在、3個機場等多個目標至少1人死亡。印軍遂作出「迅速而具針對性的回應」，精準攻擊軍用目標。巴基斯坦軍方發言人則在凌晨3時半的電視聲明中，指摘印度先用戰機發射導彈，攻擊距首都伊斯蘭堡約10公里的旁遮普省拉瓦爾品第（Rawalpindi）努爾汗（Nur Khan）空軍基地，以及巴基斯坦軍用無人機指揮總部所在的兩座空軍基地。

（BBC/衛報/法新社/路透社）