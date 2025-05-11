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美擬保安承包商送加沙人道物資 惹非議

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）上周五（9日）引述美國駐以色列大使赫卡比，確認華府表示正準備透過美國私人軍事承包商向加沙運送人道物資，料初期可為加沙過百萬人提供食物等物資，以避免後者落入哈馬斯之手。《金融時報》另報道，美國以削減資金來要脅聯合國和其他國際人道主義組織支持美方主導的全新加沙援助計劃。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）發言人向BBC表明不會參與，質疑有關制度「不符合任何人道機構的基因」。聯合國機構一向反對這類具爭議性做法，以免令援助「武器化」，又強調現有足夠強大的監察機制防止援助物資落入武裝組織手中。

《金融時報》引述消息人士報道，華府官員近日先後威脅聯合國和其他國際人道組織，美方可能會對不支持美方新版援助加沙計劃者削減撥款以至其他制裁。其中美國總統中東問題特使威特科夫上周三會見聯合國安理會成員國大使時提出以上警告，矛頭直指世界糧食計劃署（WFP）和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。

《華爾街日報》報道，曾矢言上任後迅速終結俄烏戰爭和加沙戰爭的特朗普，上周向一群重要金主說處理加沙戰爭極具挑戰性，很難找到解決方案，畢竟「他們已經打了1000年」。他又指俄烏雙方不願妥協，對終戰任務愈益有挫折感。

（金融時報/BBC/華爾街日報）

相關字詞﹕人道救援 人道援助 援助 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 加沙

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