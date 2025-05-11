明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

烏指首發現匈間諜 互逐外交官 英法德波領袖訪烏 共推停火30日

【明報專訊】烏克蘭情報部門國家安全局（SBU）上周五（9日）宣布，首次瓦解由匈牙利軍事情報機構指揮的間諜網絡，拘捕一男一女，指布達佩斯企圖蒐集烏方敏感國防情報，以助未來可能入侵烏國西部。匈牙利政府斥有關指控是「宣傳」，宣布驅逐兩名從事間諜活動的烏方外交官，烏克蘭驅逐兩名匈方外交人員報復。

SBU表示，兩名間諜疑犯都是退役烏軍士兵，聽命於匈牙利軍事情報機構一名官員，涉嫌在烏西外喀爾巴阡州蒐集軍事防衛情報，尋找地面及防空系統的弱點，並評估當地社會政治情緒，尤其是如果匈軍進入該區，公眾有何反應。

據SBU說法，40歲男間諜來自外喀爾巴阡州城市貝雷霍韋（Berehove），2021年被匈牙利情報機構招攬，去年9月起偵察當地烏軍部署及S-300防空系統坐標，並會到匈牙利呈交情報予上級以換取現金報酬。該名男間諜還會協助擴大諜網，試圖招募至少兩人，到今年3月收到一部安裝秘密通訊軟件的手機，並接獲新任務，包括識別屬於烏軍的官方車輛、蒐集烏軍折損情况及前線情報。另一名女落網者是今年才退役的前安全部隊成員，負責報告外喀爾巴阡州的飛機和直升機情况，以及她曾服役軍事單位的防空系統資料。兩名疑犯已被控叛國罪，最高可判囚終身。

匈牙利外長西雅爾多稱，未收到任何支持這些指控的證據，批評這是烏克蘭反匈「宣傳」手段，宣布驅逐兩名「在烏克蘭駐匈大使館以外交工作作掩護的間諜」。烏克蘭外長隨後宣布驅逐兩名匈國外交官。

匈外長：反匈宣傳 匈裔聚居烏西俄媒倡瓜分

匈牙利是歐盟和北約成員國，總理歐爾班卻被視為歐盟中最親俄的領袖，一直質疑西方軍援烏克蘭。烏克蘭有近15萬匈牙利裔人，估計約8萬人聚居在外喀爾巴阡州。匈牙利官員雖從沒公開談論試圖奪取烏領土，但俄羅斯官媒經常暗示將來俄接管烏東，波蘭和匈牙利則瓜分烏西。

另外，法國、英國、德國和波蘭領袖昨首次一起訪問烏克蘭，會見總統澤連斯基，推動俄烏周一起停火30日，他們一同與美國總統特朗普通電話，討論斡旋停火情况。《金融時報》引述消息人士指，若克宮拒絕接受並繼續戰爭，美、歐和烏會對莫斯科實施嚴厲制裁。

（衛報/基輔獨立報/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕烏克蘭 情報機關 間諜 匈牙利 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞