烏指首發現匈間諜 互逐外交官 英法德波領袖訪烏 共推停火30日

SBU表示，兩名間諜疑犯都是退役烏軍士兵，聽命於匈牙利軍事情報機構一名官員，涉嫌在烏西外喀爾巴阡州蒐集軍事防衛情報，尋找地面及防空系統的弱點，並評估當地社會政治情緒，尤其是如果匈軍進入該區，公眾有何反應。

據SBU說法，40歲男間諜來自外喀爾巴阡州城市貝雷霍韋（Berehove），2021年被匈牙利情報機構招攬，去年9月起偵察當地烏軍部署及S-300防空系統坐標，並會到匈牙利呈交情報予上級以換取現金報酬。該名男間諜還會協助擴大諜網，試圖招募至少兩人，到今年3月收到一部安裝秘密通訊軟件的手機，並接獲新任務，包括識別屬於烏軍的官方車輛、蒐集烏軍折損情况及前線情報。另一名女落網者是今年才退役的前安全部隊成員，負責報告外喀爾巴阡州的飛機和直升機情况，以及她曾服役軍事單位的防空系統資料。兩名疑犯已被控叛國罪，最高可判囚終身。

匈牙利外長西雅爾多稱，未收到任何支持這些指控的證據，批評這是烏克蘭反匈「宣傳」手段，宣布驅逐兩名「在烏克蘭駐匈大使館以外交工作作掩護的間諜」。烏克蘭外長隨後宣布驅逐兩名匈國外交官。

匈外長：反匈宣傳 匈裔聚居烏西俄媒倡瓜分

匈牙利是歐盟和北約成員國，總理歐爾班卻被視為歐盟中最親俄的領袖，一直質疑西方軍援烏克蘭。烏克蘭有近15萬匈牙利裔人，估計約8萬人聚居在外喀爾巴阡州。匈牙利官員雖從沒公開談論試圖奪取烏領土，但俄羅斯官媒經常暗示將來俄接管烏東，波蘭和匈牙利則瓜分烏西。

另外，法國、英國、德國和波蘭領袖昨首次一起訪問烏克蘭，會見總統澤連斯基，推動俄烏周一起停火30日，他們一同與美國總統特朗普通電話，討論斡旋停火情况。《金融時報》引述消息人士指，若克宮拒絕接受並繼續戰爭，美、歐和烏會對莫斯科實施嚴厲制裁。

（衛報/基輔獨立報/路透社）

（俄軍侵烏）